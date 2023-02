Lille et Auxerre sans trembler, Nantes s’en sort aux tirs au but

Les clubs de Ligue 1 ont assumé leur statut ce dimanche lors de la suite des seizièmes de finale de la Coupe de France. Auxerre a dévoré Niort au stade René-Gaillard (0-4), et Lille a logiquement dominé Pau, en vendangeant un nombre incroyable d'occasions (2-0). Ce fut plus laborieux pour Nantes, qui a dû attendre les tirs au but contre Thaon (0-0, 2-4 TAB). Annecy et Vierzon ont également validé leur place en huitièmes de finale.

Nantes connaît la recette – et la garde pour lui.

Vainqueur de Vire début janvier, le tenant du titre a éliminé un nouveau club de N3, l’ES Thaon, pour poursuivre sa route en Coupe de France. À l’image d’Evann Guessand, pas assez incisif dans son coup de casque (26e), les Canaris ont eu du mal à véritablement inquiéter le gardien Raphaël Rodríguez. Les Thaonnais ont rempli leur mission en poussant leur adversaire aux tirs au but. La parade de Rodríguez face à Ignatius Ganago leur a permis d’y croire, mais les échecs de Théo Gazagnes, qui a tiré sur la barre, et Victor Didierjean, mis en échec par Rémy Descamps, ont eu raison de leur rêve (0-0, 2-4 TAB).

Le LOSC s’est débarrassé de Pau dans un match à sens unique (2-0), où Rémy Cabella s’est montré particulièrement menaçant, en trouvant notamment le montant (45e). Il n’a pas réussi à marquer, mais RC7 a poussé Xavier Kouassi à le faire : Edon Zhegrova a semé la zizanie sur son côté, et son centre a été mis au fond par le capitaine palois (37e). Jonathan David et Mohamed Bayo ont croqué dans la surface, mais le LOSC s’est mis à l’abri grâce à un golazo d’Angel Gomes (79e).

L’AJ Auxerre s’est montrée bien plus létale contre Niort (0-4). Donovan Léon a dû s’employer pour détourner une tentative de Moataz Zemzemi (2e), mais l’AJA est peu à peu montée en puissance. Jusqu’à l’éclair de Gaëtan Perrin, qui s’est faufilé entre quatre Chamois pour marquer du gauche (39e). Le numéro 10 icaunais a réalisé un match plein en ajoutant une passe dé pour Nuno Da Costa (43e) et un autre but (67e). Matthis Abline a lui aussi contribué à la qualif, de la tête (63e).

Belfort a frôlé l’exploit contre Annecy, douzième de Ligue 2 (1-1, 3-4 TAB). Dramane Sissoko a ouvert le score en se jetant au premier poteau (10e). Un but célébré les pieds dans la neige. En difficulté, le FCA a pu souffler lorsque le corner d’Alexy Bosetti a été poussé au fond par Ibrahima Baldé (56e). Malheureusement pour les locaux, Sissoko a été privé du doublé par le poteau (63e), et le gardien d’Annecy Thomas Callens a fait le job aux tirs au but. Le petit poucet virtuel se nomme donc Vierzon (N2), tombeur du Puy (N1). Sur une pelouse blanchie par la neige, les Ponots ont heurté deux fois les montants, par Mohamed Ben Fredj et Loïc Baal, avant de connaître le plus cruel des dénouements aux tirs au but (0-0, 3-5 TAB).

Et Puy c’est tout.

Les résultats

Buts : Kouassi CSC (37e) et Gomes (79e)

Thaon (N3) (0-0, 2-4 TAB) Nantes

Buts : Perrin (39e, 67e), Da Costa (43e) et Abline (63e)

Belfort (N2) 1-1 (3-4 TAB) Annecy

Buts : Sissoko (10e) // Baldé (56e)

Le Puy (N1) 0-0 (3-5 TAB) Vierzon (N2)