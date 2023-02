Les notes du Super Bowl LVII

Nick Bolton

Dans Game of Thrones, on dit de la maison Bolton, qui demeure à Fort-Terreur, que ses membres sont cruels et ont l’habitude de dépecer leurs ennemis. Difficile de mieux décrire le jeu défensif de Nick de la maison Bolton, qui détient les plaquages les plus dissuasifs depuis ceux du rugbyman Bakkies Botha.