Les notes de l’épisode 14 de Koh-Lanta : le Feu sacré

Tania

Au rez-de-chaussée, il y a l’aplomb. Au premier étage, il y a l’audace. Au deuxième étage, le culot. Au troisième, l’impertinence. Dans le grenier, l’effronterie. Et puis, sur le toit, trône Tania III, Souveraine du Royaume du Bluff, Reines des Intrépides et des Impudents. À un cheveu de rejoindre Teheiura dans l’Empire des Sans-Colliers Déchus, mais son couronnement n’en demeure que plus légendaire. Queen T.