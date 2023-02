Mondial 2022

8es

France-Pologne (3-1)

Les notes de la Pologne face aux Bleus

Par Florian Porta Dimanche 04 Décembre 2022

Face aux Bleus, Czesław Michniewicz avait décidé d'être plus offensif que lors des trois derniers matchs. Piotr Zieliński a pris son pied malgré la défaite (3-1), pendant que ses potes Matty Cash et Bartosz Bereszyński ont donné tout ce qu'ils avaient dans leur couloir. Malgré son pion sur penalty, Robert Lewandowski a été plus discret.