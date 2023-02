Disparition de Pelé

L’équipe type des Pelé

Par Florian Manceau Samedi 31 Décembre 2022

Que le Roi ne s'inquiète pas pour sa postérité : en 82 années, et même plus, Pelé a fait des émules jusque dans son nom. De quoi composer une dream team qui a de la gueule, et qui dispose comme capitaine d'un homme ayant participé à la naissance du football.