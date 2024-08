Le direct des Jeux olympiques : Les tatamis à l'honneur

Tcho pantin… Malgré l’élimination matinale de Féfé Lebrun, on reste sur une journée riche en occasions de médailles, que ce soit en judo, en BMX, en équitation ou en natation. Allez, à l’inverse de Kévin Mayer, on reste sur pied, et on se rassemble derrière un objectif commun : exploser l’Argentine.

12h53 : Et hop-là sans prévenir on repart sur le sable chaud, où notre duo de Françaises Vieira-Chamereau est revenu au score face aux Tchèques, un set partout ! Les Bleues sont menées 8-6 dans le troisième set, allez ! Pour se motiver on se remet ce banger :

12h48 : Et bim le record de France pulvérisé en 4x100m mixte en natation, qui permet de se qualifier pour la finale, que disputera le nouvel enfant du peuple Léon Marchand. Il en sera à sa 172e finale dans ces Jeux, propre.

12h44 : Une pensée pour la nageuse slovaque Tamara Potocka qui s’est écroulée au bord du bassin ce matin après les qualifs du 200m quatre nages. La nageuse a été prise en charge par les secours et évacuée sur une civière. D’après le personnel médical, elle était consciente.

Plus d’infos ici :

Slovakian swimmer Tamara Potocka collapsed Friday after a qualifying heat of the women’s 200-meter individual medley at the Paris Olympics. She was given first aid and then carried off on a stretcher. https://t.co/N4WeWieExD — The Associated Press (@AP) August 2, 2024

12h36 : IPPON POUR TEDDY ! Riner est en demi-finale alors que les baffles de l’Arena crachent « Que je t’aime » de Johnny. Quelle entame pour le judo français aujourd’hui !

#Paris2024 | 🥋 🇫🇷 OUI TEDDY 🔥 Teddy Riner se qualifie pour le dernier carré et peut toujours rêver d'un troisième titre olympique 💪 Son adversaire Guram Tushishvili 🇬🇪 a complètement vrillé à la fin du combat 😳 📺 À suivre en direct sur : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/RC1POqSkZs — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

12h35 : 🥉ALERTE MEDAILLE !!! La première breloque du jour est pour la voile, et elle est de bronze ! Le duo Steyaert-Pico termine troisième, mais les Néerlandaises sont sous le coup d’une potentielle disqualification. Alors peut-être l’argent ? Soyez au taquet !

LE 49ER FX EN BRONZE 🥉 Sarah Steyaert et Charline Picon remportent la première médaille de la journée au terme d'une medal race FOLLE !#AllezLesBleus #Paris2024 pic.twitter.com/tmeUrSOjON — Equipe France (@EquipeFRA) August 2, 2024

12h33 : ADJIME ! Teddy Riner joue sa place en demi-finale contre le Géorgien Tushishvili.

12h32 : VICTOIRE ! Les handballeurs français l’emportent face à l’Argentine (28-21) et peuvent encore se qualifier pour les quarts, mais il faudra impérativement écraser la Hongrie ce dimanche à 16h.

12h30 : Point médaille en chocolat, la France termine 4e de la finale du saut d’obstacle à cheval, derrière l’Allemagne, la Belgique et les Stazunis.

12h28 : Perso, on a absolument rien compris à la première phrase, on a l’impression d’entendre parlerles commentateurs d’une compet’ de League of Legends.

#Paris2024 | ⛵️ 🇫🇷 C'est parti pour la Medal Race des 49er FX, avec les Françaises Charline Picon et Sarah Steyaert qui jouent une médaille ! 📺 À suivre en direct sur : https://t.co/fH1SNCmhEM pic.twitter.com/bBHgsg7Ze5 — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

12h26 : Vous avez été des milliers à participer, mais comme on n’a pas de voiture hybride à 43 000 boules à vous faire remporter, vous avez gagné… toute notre estime.

Voici donc les sports qui sont plus pratiqués que le judo (462 838 licenciés) en France :

4) Basket (678 482)

3) Equitation (692 400)

2) Tennis (1 019 597)

1) Planche à voile Football (2 130 054)

12h22 : Pour les amoureux des sports de plage qui n’ont pas peur d’avoir du sable dans le maillot, on fait un détour par le beach, où ça se complique pour notre duo Vieira-Chamereau, menée d’un set face aux Tchèques, qui ne sont clairement pas en bois

12h18 : ça se complique pour nos Français en hand, puisque l’Argentine est revenue à quatre buts d’écart… Certains diront que c’est à cause de ce maillot rose, qui fait plus penser au Stade français qu’à du handball. Quoique, le Stade français a bel et bien une section handaball ! Vous en pensez quoi vous ?

12h12 (faites un vœu) : Vous êtes devant le bateau vous aussi ? Si oui, vous pouvez m’expliquer comment ils ont fait pour peindre les lignes et le logo des Jeux sur la mer ?

12:05 : IPPON EN 34 SECONDES POUR ROMANE ! LA FRANCE QUI GAGNE PENDANT LA PAUSE DEJ’ MESSIEURS-DAMES ! On avait pas vu une perf aussi rapide depuis le fameux but de Pato au Camp Nou. Rendez-vous vers 16 heures pour la demie.

12h03 : En plongeon, la paire Jandard-Bouyer termine sa finale à la 5e place (369,30 points), loin derrière la Chine (446,10 points). Le Mexique et la Grande-Bretagne (438,15) complètent le podium.

12h02 : C’est parti pour le quart de finale entre Romane Dicko et Larisa Ceric en judo ! Allez Romane, attention à Larisa, ça peut piquer

11h55 : Et la finale pour Nawal Meniker en saut en hauteur ! La marche est encore haute, le défi de taille, mais au vu de la grandeur de l’évènement… Bon on a épuisé le champ lexical. Rendez-vous dimanche !

11h50 : Aïe aïe aïe… Alexis Jandard frôle le plongeoir sur son dernier tour, le podium s’éloigne pour notre duo français en plongeon synchronisé… C’est la cruauté de ce sport dont on ne connaissait rien il y a 10 minutes.

11h45 : MAIS CA PASSE ! Troisième shido pour Magomedomar Magomedomarov (allez-y, dites le 10 fois très vite qu’on rigole) qui perd, épuisé, pour excès de pénalités. TREMBLEZ MANANTS !

11h43 : Il est frileux Teddy… Attention à ne pas se faire contaminer par l’ADN PSG… On est dans le golden score !

11h42 : Et ça ne passe pas pour Solène Gicquel en saut en hauteur… D’ailleurs vous, vous sautiez plutôt Fosbury ou ciseaux au lycée ?

11h39 : Mi-temps en handball, la France mène 15-8 contre l’Argentine. J’aime quand un plan se déroule sans accroc.

11h36 : Attendez le Tchétchène des Emirats il a 23 ans ?! Il partage l’ADN de Joseph Minala ou quoi ?

11h35 : Et l’entrée en lice du roi des rois, du géant parmi les géants, j’ai nommé Teddy RINER ! Allez Teddy, faut oublier Tokyo, t’es dans ton jardin !

11H34 : C’EST TERMINE ! Félix Lebrun s’incline face au numéro 2 mondial, injouable en 4 sets et pourra tenter de se consoler avec la médaille de bronze dimanche.

Vite, on file au judo voir Teddy, je ne pourrai pas supporter deux fois des larmes de Lebrun en l’espace de quelques jours.

11h33 : Petit coup de blues en aviron : Laura Tarantola et Claire Bové (qui n’est pas ZADiste) finissent à la septième place du classement final, malgré une victoire en finale B (qui ne vaut rien en aviron). Ca donne envie de s’écouter du Souchon tout ça.

11h32 : C’est vraiment terrible pour Félix Lebrun… Vite, des vidéos de chats pour éviter de tomber en syncope !

11h29 : Dyslexiques s’abstenir : Camille Jedrzejewski signe le deuxième score des qualifications en pistolet 25m et se qualifie pour la finale !

11h28 : Pour ce qui est du plongeon 3m synchronisé, notre paire Bouyer-Jandard est sixième après deux tours. L’occasion de se rappeler qu’il est possible dans une même vie, de commencer en moule-bite sur un plongeoir et de jouer dans un film avec Stallone quelques années plus tard.

11h26 : Le Chinois Fan Zhen Dong qui mène 3-0 : ✅✅✅

11h22 : Le Chinois Fan Zhen Dong comparé à une muraille : ✅✅✅

11h21 : On se mouille la nuque le bas du ventre, ça passe pour Clément Secchi, qui rejoint Maxime Grousset en demies du 100m papillon !

11h18 : Un deuxième set encore plus compliqué pour Félix Lebrun. Fan Zhen Dong s’impose (11-6) et mène 2-0. Vous le voyez venir le match Lebrun pour le bronze ?

11h17 : ET LE SHOW GERARD A L’ARENA PARIS SUD !Le portier français en est déjà à 7 arrêts face à l’Albiceleste ! Mange ça, Dibu Martinez.

#Paris2024 | 🔥 VINCENT GÉRARD EST EN FEU ! 🤾‍♂️ Déjà 7 arrêts pour le gardien français et les Bleus mènent 7-0 face à l’Argentine. 🇦🇷 📺 À suivre en direct sur : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/fVUbyEyeVI — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

11h16 : Petit détour par le tennis, où pense forcément à la légende Andy Murray qui a pris sa retraite hier. Et on se devait de partager cette pointe d’humour so british. We love you Andy.

Never even liked tennis anyway. — Andy Murray (@andy_murray) August 1, 2024

11h10 : La demie de Félix Lebrun n’a absolument rien d’une partie de plaisir, le pioupiou lâche le premier set à Fan Zhen Dong (11-8)/

11h07 : En rose, les Bleus du handball doivent gagner contre l’Argentine pour espérer voir les quarts de finale. C’est parti, ça fait déjà 3-0 pour la France. Normalement à FIFA, c’est le moment de poser la manette, mais on est sur un sport olympique là. Rendez vous dans 40 buts.

11h03 : POINT ATHLE – Yann Chaussinand est cinquième de son groupe de qualif’ au lancer du marteau, Solène Gicquel et Nawal Meniker. manquent leur premier saut en hauteur à 1,92m et Makenson Gletty ne bondit « que » à 6,86m au saut en longueur.

11h02 : En plongeon, la paire française vient d’inventer l’épreuve non-synchronisée. Intéressant.

11h01 : LET’S GO FELIX LET’S GO !

11h00 : Parce qu’on pense à nos amis Suisses, qui décidemment ne gagnent rien à part quand c’est sur notre terrain, on vous apprend que Chiara Leone a remporté l’or ET a battu le record olympique sur le tir à la carabine à 50 mètres, trois positions. Cœur de Leone.

10h56 : Un avis sur La Marseillaise en mode chant de stade ? C’est le signal de l’entrée en lice de Romane Dicko en tout cas.

10h55 : Pour toi @Claude ukulele, et tous les autres

11h00, tennis de table (H) : Félix Lebrun en demi-finale. Tcho devant !

Pas avant 11h, judo : l’entrée en lice de Romane Dicko et Teddy Riner, deux chances de médailles d’or.

11h00, plongeon (H) : la paire Bouyer-Jandard pour une médaille

11h50, athlé (F) : les séries du 100m

A partir de 12h, voile : les Français en force

13h30, escrime : l’épée par équipes

14h, équitation (H) : finale du saut d’obstacles par équipes

17h40, judo (F) : Finale des + de 78kg

18h10, judo (H) : Finale des + de 100kg

19h45, hockey sur gazon (H) : Eliminatoires France-Afrique du Sud

A partir de 20h00, BMX : nos favoris français en demi-finales chez les femmes et les hommes

10h51 : Et si vous faites partie des hipsters qui refusent de hurler avec la meute, il y a un autre rendez-vous sexy chocolat à 11 heures : la finale de plongeon avec la paire Bouyer-Jandard en lice.

Oui, Alexis Jandard c’est bien lui :

French Olympic diver Alexis Jandard, 26, slipped and fell into the water as athletes performed in the inauguration ceremony of an Olympic aquatics centre north of Paris yesterday. In reply, he said: "Thanks for the support! For your information, my back is fine, but my ego…" pic.twitter.com/jtCcyyATfl — RTÉ News (@rtenews) April 5, 2024

10h50 : Encore dix minutes avant de pouvoir vous réexercer à tenir correctement un porte-plume.

10h45 : Encore un peu de patience avant de voir Teddy Riner et Romane Dicko s’élancer sur le tatami. Nos deux dernières chances d’or olympique pour le cinquième sport le plus pratiqué en France. Saurez-vous retrouver les quatre qui précèdent le judo ?

10h41 : Fini en volley, l’Allemagne vient de battre l’Argentine deux sets à rien. Et dans les tribunes, le drapeau schwarz-rot-gold s’affiche à côté de la bannière vendéenne. Wow, c’est trop pour une seule matinée, on ne va même pas chercher à comprendre.

10h34 : En saut en hauteur, Nawal Meniker et Solène Gicquel ont passé la barre du mètre 83 lors des qualifications. Ca c’est bien.

10h32 : Actuellement devant Allemagne-Argentine en volley-ball, apparemment le seul maillot qui collait avec le budget de l’autre Albiceleste, c’était celui du souk de Marrakech.

10h30 : Yann Chaussinand envoie son premier marteau dans le filet. Super début de qualif ! Il lui reste deux essais. Enfin, on ne va pas non plus lui jeter la pierre, moi le marteau je l’envoie généralement dans mon index.

10h27 : Pour les retraités qui aiment marcher en espadrilles avec un polo Ralph Lauren, notre Matthieu Pavon national est en train de disputer sa deuxième journée olympique en golf. Allez, on va chercher l’eagle (on est un média foot, pas golf)

#Paris2024 | 🏌️ ⛳️ L'entrée du golfeur français Matthieu Pavon sous les acclamations de la foule 🇫🇷 Le dernier 5e de l'US Open débute sa 2e journée olympique 🤩 📺 Le direct est à suivre sur : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/IHlS0e0bas — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

10h18 : Faut s’accrocher pour ne pas perdre le fil de l’athlé : les qualifications du lancer du marteau ont commencé, avec un Français, Yann Chaussinand, en lice. Et Makenson Gletty aussi, mais pour le marteau décathlonien. Vous suivez ?

10h15 : Bon, ça ne commence pas fort pour Makenson Gletty qui termine sixième de sa série du 100 mètres en 10’72 ».

10h10 (faites un vœu) : J’ai encore les boules pour les archers français. Ca doit être dur de se faire éliminer par Eminem quand même…

10h07 : Pour rappel, le décathlon c’est :

100 mètres

Saut en longueur

Lancer du poids

Saut en hauteur

400 mètres

110 mètres haies

Lancer du disque

Saut à la perche

Lancer du javelot

1500 mètres

Mais ça c’est seulement pour ces cramés du bulbe d’athlètes professionnels. Vous, ce serait quoi les épreuves de votre décat’ idéal ?

10h05 : En fil rouge, début du décathlon au Stade de France. A fond la forme pour tout le monde, sauf pour Kévin Meyer, officiellement forfait, mais la France peut tout de même compter sur Makenson Gletty pour la représenter dignement.

10h02 : Ce soir, on n’est pas en reste : Léon Marchand va remporter une nouvelle breloque dorée et les Bleuets ont un oeuf à peler avec l’Albiceleste en… foot. Bah oui, on est sur So Foot quand même.

9h54 : Quant au programme du jour, j’espère que vous avez posé congé, parce qu’entre le début du judo à 10h et la demi-finale de ping de Féfé Lebrun une heure plus tard, le taux de productivité est déjà proche du néant.

9h45 : Bonjour tout le monde ! Normalement, le vendredi c’est synonyme de banane avec le week-end en ligne de mire, mais aujourd’hui ça commence par une soupe à la grimace : la paire Baptiste Addis-Lisa Barbelin vient de se faire balayer 6-0 par l’Italie en huitième de finale de l’épreuve mixte de tir à l’arc. Bref… Il reste trois médailles à aller chercher en individuel pour nos archers encore en lice.

JO : Une journée gravée à jamais