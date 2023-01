Le conseil de classe de la phase de poules

Belgique

La Belgique a fait une Coupe du monde décevante dans l’ensemble. Les Diables ont joué trois matchs, pour un bilan très équilibré d’une victoire, une défaite et un nul. Ils ont marqué un but, en ont encaissé deux, donc cela fait une différence de but de -1. Ils ont également eu des occasions à leur actif, et Thibaut Courtois a fait quelques très jolis arrêts. Ils ont reçu 5 cartons jaunes en tout, ce n’est pas beaucoup (fair-play). La Belgique est néanmoins éliminée dès le premier tour alors qu’elle avait terminé troisième il y a quatre ans, donc on peut dire que c’est moins bien. Certains joueurs ont déçu, notamment Kevin De Bruyne, qui d’habitude est très fort, et là un peu moins.