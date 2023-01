L’Argentine croque la Pologne et file en huitièmes

Buts : Mac Allister (46e) et Álvarez (68e) pour l’Argentine

Toute l’Argentine était sous pression. La victoire sinon rien ou, plutôt, sinon le dernier match en Coupe du monde de Lionel Messi et une élimination prématurée qui aurait longuement fait parler. Au Stadium 974 de Doha, l’Albiceleste a fait le boulot en s’imposant 2-0, bien aidée par une Pologne décidément décevante jusqu’au bout dans le jeu, mais qui poursuit sa route, longtemps sauvée par le classement du fair-play, mais qui s’en sort finalement au goal average. Totalement dingue jusqu’au bout.

Szczęsny a dit non

Les premiers instants sont à mettre au crédit de l’Argentine, qui pose d’emblée le scénario : une conservation accrue de la possession du côté de l’Albiceleste, obligée de faire le jeu, avec l’objectif de faire céder le 4-4-2 en phase défensive d’une Pologne regroupée et pas venue pour prendre des risques. Comme à son habitude, Messi profite de l’entame pour scanner ses adversaires, et envoie quelques flèches qui n’inquiètent pas Szczęsny, vigilant. Après une grosse demi-heure de possession stérile, les Argentins montrent enfin les griffes : une double occasion, d’abord, signée Álvarez puis Acuña (29e), puis sur un corner rentrant de Di María bien nettoyé par le portier polonais (33e). Celui-ci est de tous les bons coups, voire même des mauvais, lorsqu’il concède un penalty après avoir légèrement touché le visage de Messi à la suite d’un centre. Litigieux ? Oui, mais suffisant selon l’arbitre. Messi veut se faire justice lui-même, mais Szczęsny réalise une parade exceptionnelle pour maintenir les siens à flot (38e), et termine la première période avec neuf arrêts ! C’est un petit miracle : à la pause, la troupe de Michniewicz est toujours première de son groupe.

Le jeu a gagné

Comme par magie, les Polonais, qui avaient plié sans rompre toute une mi-temps, craquent en quelques secondes dès la reprise : sur un centre venu de la droite de Montiel, Mac Allister reprend et croise parfaitement sa frappe pour trouver un poteau rentrant (0-1, 46e). Cette fois, Szczęsny n’y peut rien, et la Pologne est contrainte de se découvrir, puisque, dans le même temps, le Mexique mène face à l’Arabie saoudite et menace la qualification polonaise. Sur un coup franc, les Orły s’offrent leur premier frisson sur une tête de Glik qui passe juste à côté de la cage de Martínez (50e). Lewandowski s’en était plaint publiquement, mais rien ne s’arrange : le buteur est totalement isolé, trop peu servi par ses coéquipiers et souvent mis dans l’embarras sur des longs ballons qui ne donnent rien. L’Argentine profite alors de la passivité adverse pour faire le break grâce à Álvarez d’une superbe frappe enroulée (0-2, 68e). À cet instant précis, la Pologne conserve sa deuxième place, en étant simplement devant le Mexique au classement du fair-play ! L’Albiceleste ne s’arrête pas, Messi bute sur Szczęsny (71e), et Álvarez manque le cadre dans son duel (73e), pendant que Michniewicz demande à ses hommes d’arrêter de prendre des cartons jaunes inutiles. Tout juste entré en jeu, Lautaro manque à son tour son face-à-face avec Szczęsny (86e), comme Tagliafico, dont le piqué est sauvé in extremis sur la ligne par un défenseur polonais (90e+3). Les débats en resteront là : toute l’Argentine souffle et peut se préparer à affronter l’Australie en huitièmes. La Pologne, elle, sera donc l’adversaire de l’équipe de France.

Pologne (4-2-3-1) : Szczęsny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszyński (Jędrzejczyk, 72e) – Krychowiak (Piątek, 83e), Bielik (Szymański, 62e) – Zieliński, Świderski (Skóraś, 46e), Frankowski (Kamiński, 46e) – Lewandowski. Sélectionneur : Czesław Michniewicz.

Argentine (4-4-2) : E. Martínez – Montiel, Romero, Otamendi, Acuña (Tagliafico, 59e) – De Paul, Fernández (Pezzella, 79e), Mac Allister (Almada, 83e) – Di María (Paredes, 59e), Messi, Álvarez (La. Martínez, 79e). Sélectionneur : Lionel Scaloni.