Kylian Mbappé (et le PSG) trop fort pour l’AJA

Auxerre 1-2 Paris Saint-Germain

Buts : Sinayoko (51e) pour Auxerre // Mbappé (6e et 8e) pour le Paris Saint-Germain

Ce onzième titre de champion de France, officialisé certainement lors de l’avant-dernière journée, puisque Paris compte six points d’avance sur Lens à deux marches de la fin, sera pénible à aller chercher jusqu’au bout pour le Paris Saint-Germain. Facilement et rapidement en tête à l’Abbé-Deschamps sur un doublé express de Kylian Mbappé, Paris semblait alors appliqué et impliqué. Et ce double crochet paraissait mettre KO des Auxerrois cependant volontaires et ambitieux, en tout début de match. Et pourtant…

Le réveil auxerrois

Après avoir mis dix minutes pour se remettre de la tempête Mbappé, les troupes de Christophe Pelissier se réveillent. À la lutte pour leur survie (un point d’avance sur Nantes, premier relégable), les Auxerrois font all-in et ne se posent plus de question. Une tactique plutôt gagnante. D’un côté, des Parisiens incapables de planter le fameux troisième but (avec ce loupé insensé d’Hugo Ekitike, par exemple). De l’autre, dans le sillage de l’élégant Han-Noah Massengo, les Bourguignons combinent et se projettent efficacement. Résultat : Rayan Raveloson fracasse la transversale de Gianluigi Donnarumma, avant que le portier italien ne sorte une belle parade devant Nuno Da Costa. La fin de première période sonne donc comme un espoir, pour l’AJA. Dès lors, quand Lassine Sinayoko trompe enfin Donnarumma (pas franchement exempt de tout reproche, dans l’affaire), l’Abbé-Deschamps explose et hurle son bonheur, en appréciant l’erreur flagrante de placement signée Sergio Ramos. Espéré, le but du nul ne vient pas malgré un joli mouvement du très remuant Gauthier Hein qui tombe sur un Donnarumma de nouveau concentré. Mais entre la copie catastrophique du FC Nantes devant Montpellier samedi (0-3) et ce match du dimanche soir vaillant de l’AJA face au PSG, il se pourrait qu’Auxerre se sauve en dépit d’un calendrier effrayant.

Mbappé Saint-Germain, toujours

Dans ce match, Auxerre met effectivement les arguments pour perturber les Parisiens. Mais le contenu de la seconde période des ouailles de Christophe Galtier est franchement indigne, pour ne pas être plus vulgaire. Bousculés, Marco Verratti et consorts éteignent clairement la lumière après la première demi-heure en adoptant un rythme de sénateur indigeste. Lassant, tant l’implication du début de partie faisait presque plaisir à voir. Il y a Mbappé, et Fabian Ruiz qui se montre très intéressant avec ballon. Pour le reste… Heureusement que Kylian Mbappé est toujours aussi injouable, en témoignent ses 27e et 28e buts. Le premier ? En pleine lucarne, après deux crochets face au pauvre Hein. Le second ? Une reprise instantanée après une belle inspiration d’Hugo Ekitike, laissant passer le ballon de Messi. De quoi reprendre deux longueurs d’avance sur Alexandre Lacazette, tout en haut du classement des buteurs (28, contre 26). Question classement individuel, Lionel Messi a distillé sa seizième offrande de la saison. Sinon, le champion du monde a davantage donné l’impression d’être déjà très loin. Vivement la fin, vraiment.

Auxerre (5-4-1) : Radu – Zedadka, Raveloson, Jubal, I. Touré, G. Mensah – Massengo, B. Touré, Hein (S. Dembélé, 86e), Sinayoko (G. Perrin, 86e) – N. Da Costa (M. Niang, 86e). Entraîneur : Christophe Pelissier.

PSG (3-4-3) : Donnarumma – S. Ramos, Marquinhos, D. Pereira – Zaïre-Emery, Verratti, F. Ruiz (R. Sanches, 79e), Bernat – Messi, Mbappé, Ekitike (Vitinha, 55e). Entraîneur : Christophe Galtier.

Revivez Auxerre-PSG (1-2)