Karsdorp – Mourinho : le nouveau feuilleton romain

« Les efforts de l’équipe sur la pelouse ont été trahis par un joueur qui a eu un comportement non professionnel. J’avais seize joueurs sur le terrain, mais je n’ai aimé la prestation que de quinze d’entre eux. Le joueur concerné devra chercher une nouvelle équipe en janvier. C’est une honte. » Quelques minutes après le match nul de la Roma à Sassuolo ce mercredi (1-1), José Mourinho a sorti la rafale en conférence de presse. Et s’il n’a pas nommé le joueur dans son viseur, la presse italienne n’a pas mis longtemps à trouver la cible du Portugais : Rick Karsdorp. Entré en jeu à la 65e minute, le latéral néerlandais est accusé de ne pas avoir témoigné sa joie sur l’ouverture du score de Tammy Abraham, mais surtout de s’être montré passif sur l’égalisation d’Andrea Pinamonti.

#Mourinho in conferenza: Ho invitato il giocatore in questione a cercarsi una squadra per gennaio.. #asroma pic.twitter.com/9IcT6BvONe — laroma24.it (@LAROMA24) November 9, 2022

José Mourinho n’a pas attendu la conférence de presse pour dire à Rick Karsdorp ce qu’il pensait de sa prestation, puisque les esprits se sont échauffés dans le vestiaire après le coup de sifflet final. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, le Portugais s’en est directement pris au Néerlandais pendant de longues minutes, lui reprochant son attitude. Mais celui-ci ne s’est alors pas dégonflé, refusant d’être traité comme l’unique responsable de cette contre-performance. « Tu peux dégager en janvier », lâchera alors le Special One, obligeant les joueurs et le staff à séparer les deux hommes. Le lendemain de cet incident, l’agent de l’international néerlandais prend la parole à la télévision néerlandaise NOS : « Je suis surpris des déclarations de Mourinho, qui s’adresse à Rick sans jamais citer son nom. Nous voulons une explication du club sur les propos de l’entraîneur et pourquoi il les a tenus. » L’affaire prend de l’ampleur, si bien que l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam devient la risée des tifosi romains. Ancien directeur sportif de la Louve, Walter Sabatini s’est exprimé sur ce sujet pour SkySport24 : « Mourinho ne connaît pas assez Rome pour tenir ce genre de propos, la pression sur Karsdorp est tellement forte qu’il ne pourra pas sortir de chez lui, même pour faire les courses. »

De frère à ennemi

Il y a un an, lors d’un entretien accordé au média batave ELF Voetbal, Rick Karsdorp se montrait pourtant très élogieux envers José Mourinho : « Il m’a rendu encore plus fort et fait prendre en maturité. Avant son arrivée, j’aimais sortir et boire, mais plus maintenant. » Après une première saison (2021-2022) convaincante sous les ordres de l’ancien entraîneur de Porto avec 51 matchs disputés (dont 37 en tant que titulaire), l’international batave vit désormais un véritable cauchemar sous les ordres du Mou. Une situation devenue difficile en partie à cause de l’arrivée d’un nouveau concurrent dans le couloir droit, l’ancien Lillois Zeki Çelik, ce dernier s’installant peu à peu dans le onze titulaire au détriment de Karsdorp. « Maintenant il y a de la vraie concurrence, il devra se bouger pour gagner sa place », balançait déjà l’ancien adjoint de Louis van Gaal à son latéral droit après un match nul face à la Juve (1-1) en août dernier. Le ton était donné.

Sauf que Rick Karsorp n’a visiblement pas aimé cette déclaration et fait désormais plus parler de lui pour ses mauvais gestes que ses performances. De plus en plus nerveux, comme en témoigne son front contre front avec l’arbitre Massimiliano Irrati le 24 octobre dernier, l’ancien de Feyenoord avait déjà joué avec la patience du Mou il y a une semaine lors du derby perdu face à la Lazio (0-1) où il est rentré directement au vestiaire sans même adresser un regard à son entraîneur après sa sortie à l’heure de jeu.

La méthode Mourinho

« Frappez-en un pour en éduquer 25 ! » Voilà comment la méthode Mourinho a été définie par le Corriere della Sera ce vendredi en référence à Mao Zedong. Il est vrai que le plus charismatique de la profession a très souvent tendance à s’attaquer directement à l’un de ses poulains, si ce dernier n’a pas l’attitude adéquate : Ndombele, Garay, De Bruyne, Balotelli Casillas ou encore Vítor Baía ne diront pas le contraire. Des situations houleuses dont l’ancien tacticien du FC Porto sort toujours gagnant. Face au tempérament bien trempé de l’ancien chouchou du De Kuip, il n’a pas dérogé à sa personnalité, lui indiquant qu’il « pouvait faire ses valises dès janvier ».

Caso #Karsdorp, alla ripresa degli allenamenti il confronto con #Mourinho. Il club sta con l’allenatore, si cerca una mediazione che è possibile solo se l’olandese ammetterà di aver sbagliato e si scuserà, altrimenti il suo destino in giallorosso è segnato (#IlRomanista) pic.twitter.com/i6h0lmsZ0k — Giovanni Capuano (@capuanogio) November 11, 2022

Une énième escarmouche pour le tacticien portugais qui espère pouvoir faire réagir Karsdorp. Selon le journal Il Romanista, les dirigeants giallorossi soutiennent d’ailleurs pleinement José Mourinho et attendent des excuses de la part du latéral néerlandais pour son attitude inadaptée des derniers jours. La balle est dans les pieds du numéro 2 romain, qui semble-t-il a mis de l’eau dans son vin. En décembre dernier, après une humiliation subie sur la pelouse de Bødo/Glimt, José Mourinho avait déjà tapé du poing sur la table. Une gueulante qui avait remis dans le droit chemin la bande à Lorenzo Pellegrini qui est ensuite allée chercher la Ligue Europa Conférence. Soutenu par ses dirigeants et par les tifosi, le Maestro portugais jouit d’une crédibilité inébranlable au pied du Colisée. Rick Kasdorp n’a donc plus trop le choix s’il ne veut pas vivre une fin d’année cauchemardesque à Rome. D’autant plus qu’il ne pourra même pas s’exiler au Qatar pour se faire petit, puisqu’il n’a plus été appelé en sélection batave depuis 2017.