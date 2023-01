La Lazio sèche la Roma

But : Felipe Anderson (29e) pour la Lazio

Ne cherchez pas le fun, vous ne le trouverez pas. Privée de Milinković-Savić et Immobile, la Lazio n’était pas venue enflammer le derby de Rome ce dimanche. Plutôt pour éteindre la flamme offensive ô combien vacillante de la Roma. Impuissants devant et plombés au score par une bévue d’Ibáñez, les Giallorossi se sont inclinés au terme d’un match qu’il serait généreux de qualifier d’oubliable.

Le cadeau d’Ibáñez, la maîtrise de Romagnoli

Pas de surprise ce dimanche à l’Olimpico : Romanisticomme Lazialidéroulent leur programme habituel. À savoir un bloc médian et de l’impact côté Roma, un milieu techniquement dominant et un onze qui chasse haut l’adversaire côté Lazio. De quoi dessiner une première demi-heure enlevée, mais finalement assez radine en occasions. C’est finalement une énorme cagade d’Ibáñez qui va briser la glace. Le Brésilien se fait chiper bêtement la balle par Pedro devant sa cage, l’Espagnol n’ayant plus qu’à transmettre à Felipe Anderson. Le numéro 7 ciel et blanc ajuste ensuite Rui Patrício de près. Sonnée, la Roma mord enfin un peu plus haut, et Zaniolo, d’un tir dévié, voit sa tentative s’écraser sur la barre de Provedel. Et puis ? Plus grand-chose. Férocement limitée dans la construction du jeu, la Louve se casse les dents sur une défense adverse emmenée par un Romagnoli plutôt clinquant.

Dodo et derby

La suite n’est pas beaucoup plus enthousiasmante. Impuissante collectivement, trop souvent réduite à balancer pour Abraham devant, la Roma s’emmêle les pinceaux face à des Laziali désormais attentistes. Les Biancocelesti ne font plus qu’attendre pour cogner en contre, sans jamais arriver à leurs fins. Mourinho tentera bien de secouer le cocotier des siens en faisant entrer Volpato, El Shaarawy et Belotti, mais rien n’y fait : la copie offensive de la Roma restera désespérément vierge. De quoi conclure un derby décidément pas très funky, mais que la Lazio aura eu le mérite de remporter au métier. Une opération de haut rang pour les Ciel et Blanc, qui grimpent à la 3e place de la Serie A.

AS Roma (3-4-2-1) : Rui Patrício – Mancini (Celik, 46e), Smalling, Ibáñez – Karsdorp (El Shaarawy, 63e), Cristante, Camara (Matić, 73e), Zalewski (Belotti, 73e) – Zaniolo, Pellegrini (Volpato, 54e) – Abraham. Entraîneur : José Mourinho.

SS Lazio (4-3-3) : Provedel – Lazzari (Hysaj, 69e), Casale, Romagnoli, Marušić – Luis Alberto (Basic, 71e), Cataldi, Vecino – Pedro (Canciellieri, 69e), Felipe Anderson, Zaccagni (Romero, 85e). Entraîneur : Maurizio Sarri.