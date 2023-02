Karim Benzema, la peur bleue

Sorti sur blessure de l'entraînement samedi soir, l'attaquant du Real Madrid doit déclarer forfait et quitter le Mondial. Voilà l'équipe de France avec un énième clou dans les pneus et face à la nécessité de chasser au plus vite des nuages qui n'en finissent plus de noircir.

Youssouf Fofana, 23 ans, deux sélections et toutes ses dents, a un rêve : jouer un jour avec un Ballon d’or. « Malheureusement pour moi, je n’ai pas encore pu porter le même maillot que Karim dans un match officiel. J’espère que ça va arriver très vite et que je vais prendre mon pied. Je pense que ce doit être facile de jouer avec ce type de joueurs », glissait le joueur de l’AS Monaco, samedi après-midi, sur l’estrade de la salle de presse du stade Jassim bin Hamad de Doha. Miracle : dans la foulée de sa conférence de presse, le jeune international a vu débouler Karim Benzema au milieu de ce qui a été son premier entraînement collectif depuis le début du rassemblement. Catastrophe : alors qu’il figurait dans une équipe de titulaires aux côtés d’Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud, l’attaquant du Real Madrid n’a pas pu aller au bout de la séance et a quitté ses potes en pleine opposition après avoir ressenti une vive douleur à la cuisse gauche. Sans tarder, il est alors parti passer une IRM qui a révélé « une lésion du droit fémoral » du quadriceps gauche selon le communiqué transmis par la FFF.

La gâchette de Terraillon, 26 petites minutes disputées depuis un mois, doit ainsi tirer un trait complet sur un Mondial qui débutera officiellement ce dimanche, tandis que Didier Deschamps a jusqu’à lundi soir, veille du premier plongeon des Bleus, pour rappeler un remplaçant. Qu’on est loin de la nuit d’annonce de la liste, où le sélectionneur avait insisté pour dire qu’il n’y avait pas de quoi se dévorer les ongles. « J’ai échangé avec Karim pour avoir tous les tenants et les aboutissants, et s’il n’était pas sur le terrain, c’est uniquement parce qu’il a eu deux petits soucis physiques à gérer, affirmait-il le 9 novembre dans l’auditorium de TF1. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir par rapport à sa situation. Par rapport à ce que représente une Coupe du monde, il est simplement vigilant. Il a joué 30 minutes la semaine dernière et il a ressenti une gêne deux jours après, mais je le répète : il n’y a pas d’inquiétude. » Tout ça est aujourd’hui rayé des esprits.

Un plan B avec Dembélé

Ces dernières semaines, Carlo Ancelotti ne cachait pas ses doutes au sujet de l’état physique de son buteur et ce nouveau pépin est forcément un sale coup pour une équipe de France en quête de certitudes avant de monter sur le ring pour défendre son titre. Vendredi, Adrien Rabiot s’était voulu rassurant – « Karim comme Raphaël(Varane)vont bien. Ils suivent simplement un protocole, ils le respectent, mais ils ont envie de jouer et ont de bonnes sensations. On a confiance, et Karim reste un cas à part. C’est un attaquant, il sait se gérer, et si on ne l’a pas pour le premier match, on l’aura pour le second » -, et jeudi, Aurélien Tchouaméni évoquait également un coéquipier « serein ». Il faut désormais se creuser la tête : sans Benzema, à part, mais bien mortel, Deschamps devrait sans doute aligner Olivier Giroud à la pointe d’un onze testé vendredi soir à l’entraînement avec Mbappé à gauche, Griezmann en 10 et un Dembélé très en jambes à droite dans un 4-2-3-1 qui, selon plusieurs sources, devrait se replier en 4-3-3 en phase défensive où Antoine Griezmann intégrerait alors un milieu composé de Rabiot et Tchouaméni. Depuis le début du rassemblement, le cas de Karim Benzema inquiétait bien plus le staff tricolore que celui de Raphaël Varane, qui devrait réintégrer le onze de départ face au Danemark. Voilà le bolide bleu, qui possède malgré tout deux autres cartouches (Thuram et Kolo Muani) en forme en plus de Giroud, avec un énième clou dans le pneu et face à la nécessité de chasser au plus vite des nuages qui n’en finissent plus de noircir. Le rêve de Youssouf Fofana ne restera donc pour l’instant qu’un rêve : pour la première fois depuis 1978, un Mondial va se jouer sans son Ballon d’or. Une déchirure, une autre, pour un joueur qui a atteint il y a quelques jours le premier rêve d’une vie et vient de voir la possibilité d’effleurer le second tomber dans le vide. Brutal.