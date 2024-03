Kalash Criminel : « Les agents ont raison de me craindre, j’arrive pour tout rafler »

Tu as commencé à jouer au foot en club à 13 ans, au Sevran FC, avant de signer au Paris FC. Tu étais quel type d’attaquant ?

Je prenais souvent la profondeur, j’étais très rapide. À cause de mon albinisme, je devais jouer avec un couvre-chef, ce que beaucoup de clubs refusaient. Mais à Sevran, j’avais un coach qui s’appelait Rémi que ça ne dérangeait pas. C’est grâce à lui que j’ai pu jouer au foot. Il m’a donné ma chance, et je lui ai bien rendu. Dès la première saison, on a fait monter le club. À la suite de cela, j’ai été pas mal sollicité et je voulais faire carrière. Donc j’ai accepté l’offre du Paris FC, qui me semblait être un bon club. Mais à Sevran, c’était vraiment ma meilleure période. Je jouais avec mes amis, le coach me faisait énormément confiance, c’était des débuts magnifiques.

Tu jouais déjà avec une cagoule ?

Non, c’était un bonnet. Au début, ils voulaient me faire jouer avec une casquette, mais par rapport au jeu de tête, c’était compliqué. Avec le bonnet, ça allait, j’ai mis quelques buts de la tête, même si ce n’était pas mon point fort.

À cause de mon albinisme, je devais jouer avec un couvre-chef, ce que beaucoup de clubs refusaient. Kalash Criminel

Durant cette première saison à Sevran, tu as dû cartonner pour que le PFC vienne te chercher…

Avec mes amis, on était tous de Sevran, on allait à l’école ensemble et on avait la flemme d’aller jouer au foot ailleurs. Du coup, on s’est tous inscrit dans le même club et on a formé cette équipe d’amis vraiment trop forts par rapport au niveau auquel évoluait le club. Dès qu’on a tous eu notre licence, on n’a plus perdu un match. Mesut, mon ami d’enfance, jouait 10 et me donnait des ballons incroyables, des caviars de ouf. Je suis allé au Paris FC aussi parce que plus jeune, j’avais habité à Paris 13, juste à côté de Charléty et que j’avais déjà fait un essai au PFC quand j’avais 10 ans. J’avais été pris, mais cela n’avait pas pu se faire, car ma famille s’était fait expulser de cet appartement.

Tu restes combien de temps au PFC ?

Je n’ai fait qu’une saison. C’était loin de Sevran, et j’étais focus sur le foot, tandis que mes parents misaient tout sur les études, et mes notes ont baissé d’un coup. Je finissais le lycée à 18 heures, je prenais directement mon sac pour aller à l’entraînement et je rentrais vers 22-23h.

Attends, à 14 ans, tu étais en seconde ?

Oui, j’ai sauté une classe.

Tu te revendiques supporter de Barcelone, Liverpool et le PSG. Tu fais comment pour suivre les trois équipes à la fois ?

En vrai, je privilégie Liverpool. Les horaires de la Premier League m’aident énormément, avec des matchs le samedi après-midi. Je m’adapte aussi par rapport aux différentes affiches. Le week-end, je ne sors jamais. Je suis à la maison, j’ai toutes les chaînes, je regarde tous les matchs.

En bisbille avec la mairie de Paris, le PSG songerait à quitter le Parc des Princes. Tu lui conseilles de s’installer où ?

En cas de départ du Parc, ce serait emblématique de construire un nouveau stade en région parisienne, tant que c’est pas au fin fond du 7-7. Le Stade de France est bien, mais pas fou en matière d’ambiance.

Je suis allé à Sedan cagoulé, tout le monde m’a reconnu et a voulu faire des photos avec moi. Ils ont vérifié, je n’ai pas de casseroles qui traînent. Kalash Criminel

L’an passé, tu as essayé de racheter le CS Sedan Ardennes, aujourd’hui en R3. Pourquoi cela ne s’est pas fait ? Parce que je suis en train de lancer une agence d’agents sportifs, et il y aurait eu conflit d’intérêts. Je suis en train de passer mes diplômes d’agent, maintenant que l’album est sorti. Je bosse là-dessus depuis très longtemps et j’ai privilégié ça. Cela me tient vraiment à cœur. Mais si cela avait été possible, cela aurait été un honneur et un plaisir de racheter le club de Sedan.

Dans ce genre de situation, ce n’est pas un handicap d’être cagoulé ?

Non. Je suis allé à Sedan cagoulé, tout le monde m’a reconnu et a voulu faire des photos avec moi. Ils ont vérifié, je n’ai pas de casseroles qui traînent. Après, oui, la cagoule fait peur, mais il faut aller au-delà, il faut apprendre à connaître la personne. Pour l’instant, la cagoule n’a jamais été un frein dans le milieu du sport.

Sedan est un club qui te tient à cœur depuis tout petit. D’où te vient cet amour ?

Tout jeune, je regardais le foot avec mon oncle, donc j’aimais les mêmes équipes que lui. Et il était fan de Sedan parce qu’il y avait beaucoup d’Africains, comme Pius N’Diefi, Henri Camara, Salif Diao et d’autres. Et on aimait bien leur maillot vert.

Dans ton dernier album, tu fais une dédicace à Geoffrey Kondogbia. Vous êtes proches ?

Oui, c’est mon pote. On se connaît depuis très longtemps, il aime ma musique. Je dois aller le voir à Marseille bientôt, d’ailleurs. C’est un très bon joueur et une très bonne personne. On parle de l’Afrique, de rap, de foot et d’un peu de tout. C’est quelqu’un de facile à vivre et de super intelligent. Il sait ce qu’il veut et où il veut aller. Discuter avec ce genre de personne t’enrichit forcément.

Je sais que le foot est un milieu un peu malsain, car c’est l’appât du gain avant tout. Chez beaucoup d’agents, il n’y a ni émotion ni sentiments. Kalash Criminel

Tu as commencé ton activité d’agent en plaçant ton cousin, l’international congolais Jonathan Okita, au FC Zurich. Comment tu envisages ce métier parfois décrié ?

J’ai déjà un pied dedans, vu que j’ai contribué à des deals. Je parle avec beaucoup d’agents et de joueurs et je sais que c’est un milieu un peu malsain, car c’est l’appât du gain avant tout. Chez beaucoup d’agents, il n’y a ni émotion ni sentiments, même s’il ne faut pas généraliser. J’ai déjà été déçu par pas mal de gens de ce milieu. Donc j’ai du recul et je sais très bien où je mets les pieds. La plupart des agents me connaissent et me craignent déjà, ils me l’ont dit. Ils ont peur que grâce à ma notoriété, beaucoup de joueurs signent avec moi. Eux, ils sont moins connus, même s’ils ont plus d’expérience. Ils ont raison de me craindre, parce que j’arrive pour tout rafler.

Si tu parles d’appât du gain, c’est aussi parce que le foot est un moyen d’émancipation pour certains, chose que beaucoup ne comprennent pas.

Les gens qui ne comprennent pas ça ne connaissent pas bien le foot. Moi, je n’ai jamais vraiment compris ce débat. À la base, le foot est un jeu, c’est prendre du plaisir, mais s’il y a beaucoup d’argent, c’est normal que les joueurs en touchent une bonne partie. Il faut avoir du talent, quand même, mais tu ne te lèves pas un matin en étant bon au foot ou dans le rap. C’est énormément de travail, donc de temps. Tout le monde n’a pas cette détermination et cette discipline. Moi qui suis dans ce milieu, je sais que les joueurs travaillent énormément, font beaucoup de sacrifices.

Des joueurs sont déjà prêts à signer avec toi dès que t’auras obtenu le diplôme ?

J’ai déjà créé l’agence avec 15 personnes qui bossent dedans. Des préparateurs physiques, des coachs mentaux, des scouts, un agent diplômé, des agents d’image et des joueurs qui se sont déjà engagés avec nous. Je vais communiquer là-dessus prochainement. On a aussi des joueurs à gros potentiel qui veulent venir chez nous. Je pense que ça va bien se passer.

Dans le morceau « Le monde est petit et Dieu est grand », qui ouvre ton album, tu dis : « J’suis l’meilleur d’ma génération, celui qui dit le contraire, c’est juste un suceur qui regarde les chiffres ». On a un peu le même problème dans le foot, avec une génération qui ne regarde que les statistiques. Qu’est-ce que tu penses de cette évolution ? C’est dommage, parce que les statistiques ne montrent pas tout. Certains marquent beaucoup sans avoir un jeu qui corresponde à l’équipe. Même si elles représentent un bon indicateur, on ne peut pas se baser que sur les stats pour recruter, il faut aller voir les joueurs pour se rendre compte de leurs qualités. Les expected goals, par exemple, ne rendent pas toujours service aux attaquants. Par exemple, Darwin Nuñez, qui rate énormément d’occasions avec Liverpool, n’a pas besoin de ce genre de stats pour s’en apercevoir. Cela ne peut que nuire à son moral.

<iframe loading="lazy" title="Kalash Criminel - LE MONDE EST PETIT ET DIEU EST GRAND (Visualizer)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/L_CVPjCBKZs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Imaginons un footballeur qui jouerait cagoulé et sous pseudonyme. Est-ce que ce ne serait pas l’antistar ultime ?

C’est sûr ! Mais je ne pense pas que ce soit très pratique de jouer avec une cagoule. Tu transpires à fond, ton champ de vision est réduit…

Sur les matchs un peu galère, il pourrait faire jouer un pote à sa place…

Il serait gagnant, c’est sûr !

Cela ne t’est jamais arrivé d’envoyer quelqu’un d’autre performer à ta place sur des show cases un peu relous ?

Non, jamais. Il faut respecter les gens qui payent pour venir te voir.

Martin Ødegaard, statut confirmé