Harvey Elliott, le jeune qui cache la forêt

Huitième de Premier League à l’aube du sprint final, Liverpool connaît une saison cauchemardesque. Humiliés par Manchester City samedi dernier (4-1), les Reds ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes. Avant d’entamer ce mardi une semaine décisive, les cadres sont en perdition : Virgil van Dijk – considéré à juste titre comme l’un des meilleurs défenseurs du monde – ne semble jamais s’être remis de sa grave blessure aux ligaments croisés. Les tours de contrôle du milieu, Fabinho et Jordan Henderson, ne sont plus si incisives, et Mohamed Salah semble accuser le coup après le départ de Sadio Mané. Dans cet océan de déception, un gamin émerge pourtant : Harvey Elliott.

L’éclosion de Boucle d’or

Porter le milieu de terrain de Liverpool à 20 ans (il les fête aujourd’hui), telle est la mission ardue qu’est en train d’accomplir Harvey Elliott. En ayant déjà pris part à 41 rencontres avec les Reds cette saison, le Young Lion n’a pas loupé une miette du décevant exercice du champion d’Angleterre 2020. Pourtant, le natif de Lewisham revient de loin. Après un passage aux Queens Park Rangers, il fait ses classes à Fulham. Un apprentissage express, puisque Slavisa Jokanović, le coach des Cottagers, le lance dans le grand bain face à Millwall en Coupe de la Ligue anglaise à seulement 15 ans et 174 jours, faisant de lui à l’époque le plus jeune joueur à prendre part à un match professionnel en Angleterre. À partir de là, sa cote explose. Elliott, aussi doué sur le terrain qu’au théâtre – sa deuxième passion – devient l’un des grands espoirs du football anglais. Liverpool ne tergiverse pas et le recrute en 2019. Après avoir marqué les esprits lors d’un prêt à Blackburn en 2020-2021 où il plante 7 pions et délivre 11 passes dé, Klopp décide de lui faire confiance en l’alignant avec l’équipe première. Alors qu’il joue les quatre premiers matchs de championnat des Reds l’année dernière, il se fracture la cheville gauche avec dislocation à la suite d’un vilain tacle du défenseur de Leeds Pascal Struijk. Après 64 petits jours, Elliott refoule la pelouse du centre d’entraînement et participe à une fin de saison couronnée de succès avec une FA Cup et une League Cup.

L’international Espoirs anglais est solidement installé dans le XI de Liverpool et rayonne dans un milieu de terrain à trois pourtant bien emprunté. D’abord ailier avant d’être utilisé comme relayeur, le gamin est rapidement devenu le chouchou de Jürgen Klopp, mais aussi des supporters qui voient en lui l’avenir du club. Pour preuve, l’un d’entre eux s’est même tatoué la ganache du joueur sur sa jambe. Au-delà de son centre de gravité assez bas (1,70m) et de ses qualités de pressing indéniables, Elliott a aussi une excellente qualité de passe. Il est l’archétype du milieu soyeux et fiable totalement décomplexé malgré son âge qui aime se projeter vers l’avant. Mais sa panoplie ne s’arrête pas là. L’Anglais est aussi capable de lâcher des gros coups de pétard comme sa frappe aux 25 mètres qui avait offert la victoire à Liverpool face à Wolverhampton en FA Cup en janvier dernier (0-1). Si cette jeune pousse a tout le loisir de s’exprimer, c’est aussi parce que le finaliste de la dernière Ligue des champions est malade.

Faute de mieux, rouler jeunesse

Face à une adversité toujours plus féroce sur le marché des transferts, le board de Liverpool a d’abord opté pour la stratégie des petites pépites à développer. Harvey Elliott, Stefan Bajčetić ou encore Fabio Carvalho en sont les exemples. Des prospects intéressants pour le futur, mais qu’il faut encore faire évoluer. Cette jeunesse a besoin d’être bien entourée pour grandir, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui à Liverpool. En conférence de presse, Jürgen Klopp, loin d’être dupe quant aux failles de son équipe, a assuré que le club allait enfin mettre la main à la poche lors du prochain mercato : « 100 millions de livres pour un seul joueur ? Nous ne parlons jamais de ces choses-là, mais nous allons dépenser cet été, c’est ce que je peux dire. C’est certain. Le club dépensera cet été. Pour qui et pour combien, je n’ai rien à dire à ce sujet. »

En attendant, Liverpool est au bord du précipice, et Harvey Elliott, qui n’était pas destiné à avoir autant de responsabilités si tôt, va avoir un rôle important dans cette semaine décisive. Les hommes de Klopp affrontent ce mardi Chelsea, l’autre mastodonte malade, en match en retard, avant de se frotter dimanche à Arsenal, leader de Premier League. La tâche est complexe et s’il ne faut pas envisager le pire, les conséquences d’une non-qualification à la Ligue des champions seraient lourdes : pertes financières importantes, difficulté à attirer de grands noms comme Jude Bellingham que le club désire tant, et même si cela paraît inconcevable, le départ de Jürgen Klopp. Pour espérer entrevoir la lumière dans une saison médiocre, Liverpool n’a d’autre choix que de battre les Blues ce soir. Et pourquoi pas sur un tir lointain d’Elliott ?

