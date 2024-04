Prends ta place pour la soirée So Foot spéciale Barça-PSG !

Après le match aller plein de rebondissements qu’on a vécu à vos côtés au Sacré, on remet ça pour le match retour ! Mais dans un lieu plus grand, la péniche Le Mazette toute proche de la gare de Lyon, afin de pouvoir tous et toutes vous accueillir sereinement et d’assister devant l’acte 2 entre le Paris SG de Luis Enrique et le Barça de Xavi, toujours devant 4 écrans. Mais un peu plus tôt, 18h, afin que vous ayez le temps de sentir l’ambiance monter.

Même si on change de lieu, on garde la même formule 2 salles 2 ambiances.

– une salle plus « tribune latérale » avec bancs et chaises, quiz foot (cadeaux maison pour les bonnes réponses) et chants.

– une salle plus « virage » debout, avec stroboscope aux couleurs du PSG sur chaque but, reprise des meilleurs chants des supporters dans les enceintes, cadeau pour le supporter le mieux sapé aux couleurs parisiennes, quiz culture PSG et autres surprises.

Pour en être, prenez vos places dès maintenant ici ! Le billet de réservation à 5 euros comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / verre de vin / soft).

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place.

Programme :

► 18h : ouverture des portes, projection de PSG-FC Barcelone 2021. ► 20h : avant-match par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match sur grand écran. ► 21h45 : charade de la mi-temps. ► 23h55 : couvre-feu.

