Salut les musclés

Les mines déconfites des joueurs du XV de France, l’air abattu de Fabien Galthié en conférence de presse, les larmes en gros plan sur les joues de certaines spectatrices… Le climat dimanche était au drame national, si d’autres événements bien plus graves à Arras ne nous ramèneraient pas à un peu de décence. Pourtant, personne ne peut en douter. Dans la fraîcheur d’octobre qui arrive enfin sur le pays, les rugbymen tricolores ont perdu davantage qu’un match. Le rugby français jouait gros lors de cette Coupe du monde à domicile. Toujours fonçant la tête baissée dans son rêve de rattraper son retard sur le frère du ballon rond, autrement en tout cas qu’en se plaignant comme Antoine Dupont de l’arbitrage, cette édition 2023 à domicile devait enfin offrir l’opportunité de remporter ce premier trophée après trois finales perdues.

Fête gâchée

Le sélectionneur du XV ne pourra pas se tourner vers Michel Hidalgo, Aimé Jacquet ou Didier Deschamps, ses homologues du XI qui avaient conduit les Bleus en finale de chacun des compétitions internationales organisées sur le sol français. Exception faite de la désillusion des filles de Corinne Diacre en 2019, ce pays avait oublié à quoi peut ressembler une fête où les visiteurs s’amusent dans son salon après qu’il se soit couché. La comparaison avec France 98 s’était imposée dans tous les esprits. Une première à la maison et un élan populaire qui auraient en principe garanti, à l’instar du triomphe des Bleus de Zinédine Zidane et Lilian Thuram, d’installer définitivement le rugby au rang de grand sport national et rassembleur. Une ovalie qui s’extirperait enfin de son Sud-Ouest pour désormais s’imposer aussi bien à Marseille qu’en Seine-Saint-Denis (c’était le pari commercial d’Adidas, déchaînant un torrent de réactions racistes en retour). Le black-blanc-beur version 2023 n’aura même pas le temps d’être une illusion.

Toutes les étoiles semblaient s’aligner. Un XV de France talentueux, avec enfin une star de dimension mondiale pour incarner la discipline dans l’imaginaire et le marketing. L’apparition spontanée de rugbix qui se prenaient de passion pour la compétition – certes à rallonge – et leurs nouveaux héros. Enfin un soutien de l’ensemble de la nation, jusqu’au plus haut sommet de l’État. Malgré les quelques ratés en chemin (la cérémonie d’ouverture aux relents réacs et les tentatives de récupération de l’extrême-droite), les belles performances laissaient entrevoir un parcours tout tracé jusqu’à une finale en apothéose, un France-Irlande qui aurait été la réplique de France-Brésil (dont Michel Platini avoua que le tableau avait été conçu pour le favoriser). Sur les plateaux télés ou radio, le storytelling se récitait avec la foi du converti, chacun dissertait sur le destin qui attendait le XV de France. Les festivités avaient été planifiées. Les Champs-Elysées avaient déjà les bras ouverts pour accueillir la foule. Le buffet pour la réception des nouveaux champions du monde par Emmanuel Macron sûrement déjà commandé. Mais voilà : le sprinteur Cheslin Kolbe s’est opposé au botteur Thomas Ramos, lui barrant le chemin vers la gloire à la manière d’un Dibu Martinez face à Randal Kolo Muani en décembre dernier.

Avec pertes mais sans fracas

Sans ça, nous serions-nous réveillé en novembre avec donc un second sport national, largement aussi populaire que le foot et paré de vertus coercitives ou éthiques, certes aujourd’hui largement fantasmées ? L’enthousiasme aurait-il garanti la ruée des gamins dans les clubs et une manne financière chez les pros, avant que Paris ne reçoivent les Jeux olympiques et son rugby à 7 ? Une fois de plus, le coq a trébuché sur la marche. Il n’y a pas de honte à ça, juste l’amertume de voir des Anglais bien vite enterrés être les derniers représentants de l’hémisphère nord en demi-finale. Ce France-Afrique du Sud n’aura jamais le drama fondateur d’un Séville 82. Il s’agit juste d’une défaite, face à des Springboks sans complexe et sans peur et à qui on avait oublié d’expliquer qu’ils devaient perdre par respect pour leurs hôte.

D’un petit point, le rugby va retrouver sa place de sport important, mais quitte sa tenue de gala qui lui a permis d’être célébré avec des concerts géants et des célébrités qui souhaitent bonne chance sur grand écran à la sélection nationale. On se demande ce qu’il va rester de la fête et de ses dividendes, maintenant que les néophytes vont se remettre à parier sur la Ligue 1 ou la Ligue des champions. France 2023 ne sera donc pas le France 98 du rugby. Ce XV de France, dont personne ne nie le talent ni le potentiel, retournera gagner des tournois des Six nations, parfois avec des grands chelem. Le Top 14 demeurera le meilleur championnat d’un sport dont la fédération internationale compte deux fois moins de membres que la FIFA. Et il restera l’amour des vétérans du COM Bagneux pour leur rucks du dimanche matin. Ils ont peut-être, eux, gagné quelques années avant que les marchands du temple ne viennent définitivement tout leur prendre…

