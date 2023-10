En direct : suivez la cérémonie du Ballon d’or !

21h32 : Dur pour Yassine Bounou, qui est le gardien qui a pourtant fini à la meilleure place dans le classement du Ballon d’or (13e).

21h30 : Séquence émotion avec le papa de Martinez qui arrive pour remettre le trophée à son fils.

What a surprise! Emiliano's father is with him on stage! #ballondor pic.twitter.com/4660HiROlp — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

21h29 : EMI MARTINEZ REMPORTE LE TROPHÉE YACHINE ! Il est carrément sifflé par une partie de l’audience !

21h29 : La manière dont Drogba a dit le nom de Lev Yachin, j’ai qu’il allait débarquer sur scène !!

21h28 : Je vous mets la photo de notre envoyée spéciale, Anna Carreau, parce qu’il y a tellement peu de réseau qu’on a mis 20 minutes pour la recevoir.

21h23 : @Back_to_the_future : « Messi est venu avec sa famille, c’est bouclé ». Tu pouvais juste mettre « Messi est venu, c’est bouclé ».

21h20 : La pub ! Purée ça trace !

21h19 : Ne vous en faites pas, les Ballons d’or sont entre de bonnes mains !

Follow our trophies as they travel by speed boat with the @prefpolice along the Seine River! #ballondor pic.twitter.com/oq13Z0QfPK — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

21h16 : Joan Laporta vient de charcuter les micros, merci !

21h14 : Le FC Barcelone est élu club féminin de l’année ! Logique avec son triplé C1, Liga, Coupe de la Reine.

21h13 : Rachel Daly, Linda Caicedo et Patricia Guijarro se classent respectivement 10, 9 et 8e du Ballon d’or féminin.

21h12 : On a maintenant droit à un hommage aux trois légendes du foot, Sir Bobby Charlton, Luis Suarez et Pelé, qui nous ont récemment quittées.

21h10 : Très belle prises de paroles de Vinicius et Drogba sur le racisme dans le foot !

21h08 : Voilà le classement complet du trophée Kopa !

21h05 : Vinicius Junior remporte le trophée Socrates ! Il est récompensé pour son travail au sein des favelas et des enfants défavorisés qui les peuplent.

21h04 : Le prince Albert II de Monaco arrive sur la scène pour remettre le trophée Socrates, qui récompense le joueur ou la joueuse qui s’investit le plus dans des causes caritatives.

21h03 : Modric est 10e du classement du Ballon d’or ! Bernardo Silva 9e, et Victor Osimhen 8e !

21h00 : Les plans sur ter Stegen au moment d’évoquer le doublé de Bellingham contre le Barça ce week-end, c’est ça qu’on aime.

20h58 : Ah bah c’était concis comme discours, merci !

20h56 : Jude Bellingham remporte le Trophée Kopa ! Dur de contester cette victoire, surtout en ce moment.

Jude Bellingham won the 2023 Kopa Trophy, congrats 👏#ballondor pic.twitter.com/Od05dyIecy — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

20h54 : Eden Hazard débarque pour remettre le trophée Kopa ! « Ça va, on est là », lance-t-il à Didier Drogba.

20h52 : Les Ballons d’or doivent faire Tour Eiffel-Théâtre du Châtelet ce soir ?? Aucune chance avec ces travaux.

20h51 : Tous les nommés de la soirée présent ce lundi débarquent sur la scène. Deux par deux. Sauf Mbappé, bien sûr, qui arrive tout seul.

20h48 : Julian Alvarez a adopté le Cholismo vestimentaire.

20h45 : Ça commence !

20h43 : J’aimerais bien vous demander votre prono, mais bon… Je crois qu’on a tous le même. En même temps, il a tellement survolé la dernière saison !

20h37 : France Football a eu la bonne idée d’organiser la cérémonie le soir de Sainté-Angers. Comment font les Stéphanois et les Angevins nommés pour participer à la soirée ?

20h31 : @Maquer les Laids. C’est vrai que le Djib’ est injouable ce soir !

20h27 : Allez, je vais vous faire bosser. C’est quoi votre top 3 des joueurs sans Ballon d’or ?

20h23 : Au tour de CAPITAINE KYK’S de débarquer sur le tapis rouge ! Tout de gris vêtu.

20h21 : L’arrivée de Messi et sa famille ! Il va pas être loin du top 5, celui-là !

Mesdames, messieurs, the seven-time winner of the Ballon d'Or… please welcome Lionel Messi and his family! #ballondor pic.twitter.com/2tY22E6AAP — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

20h18 : En tant que journaliste professionnel dans la recherche de polémiques, je vous pose cette question brûlante : peut-on se mettre sur son 31, quand nous sommes le 30 ? En tout cas, David Beckham est si bien habillé, qu’il est sur son 32 ! #lol #humour.

20h13 : Trop mignooooooons Didier Deschamps et Guy Stéphan qui viennent habillés de la même manière !

20h08 : On aura donc droit au Top 10 en direct du théâtre du Châtelet. Il reste encore Modric, Mbappé, Messi, Haaland, Vinicius, Rodri, De Bruyne, Osimhen, Alvarez et Bernardo Silva à départager !

20h05 : Et donc du 11e au 15e, avec Yassine Bounou, gardien le mieux placé de la liste. Va-t-il remporter le trophée Yachine ?

2023 Men's Ballon d'Or ranking: 1️⃣1️⃣ Mohamed Salah 1️⃣2️⃣ Robert Lewandowski 1️⃣3️⃣ Yassine Bounou 1️⃣4️⃣ Ilkay Gündogan 1️⃣5️⃣ Emiliano Martinez#ballondor pic.twitter.com/eyh8lx1KXW — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

20h04 : Du 16e au 20e, avec le Ballon d’or sortant !

2023 Men's Ballon d'Or ranking: 1️⃣6️⃣ Karim Benzema 1️⃣7️⃣ Khvicha Kvaratskhelia 1️⃣8️⃣ Jude Bellingham 1️⃣9️⃣ Harry Kane 2️⃣0️⃣ Lautaro Martinez#ballondor pic.twitter.com/Jw6RCYPQ2a — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

20h03 : Le classement du 21e au 25e :

2023 Men's Ballon d'Or ranking: 2️⃣1️⃣ Antoine Griezmann 2️⃣2️⃣ Kim Min-jae 2️⃣3️⃣ André Onana 2️⃣4️⃣ Bukayo Saka 2️⃣5️⃣ Josko Gvardiol#ballondor pic.twitter.com/Bp9cDsrQHI — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

20h02 : France Football a déjà commencé à dévoiler le classement. Voici les joueurs classés du 26e au 30e !

2023 Men's Ballon d'Or ranking: 2️⃣6️⃣ Jamal Musiala 2️⃣7️⃣ Nicolo Barella 2️⃣8️⃣ Randal Kolo Muani 2️⃣8️⃣ Martin Ødegaard 3️⃣0️⃣ Ruben Dias#ballondor pic.twitter.com/KG5pRpr9eZ — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

20h00 : SALUUUUUUUT LES BALLON D’ORIX !! Ça va bien ? Fin de règne pour Karim Benzema et Alexia Putellas ! Qui pour leur prendre la couronne ? Le suspense est totalement insoutenable !!

