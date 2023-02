En direct : PSG – Auxerre

ET C’EST TERMINÉ ! Le PSG s’impose tranquillement 5-0 face à Auxerre après un match maîtrisé de A à Z. Les joueurs vont pouvoir partir au Mondial avec le sentiment du devoir accompli. Et c’est sur ces images de joie de Ekitike que je vous abandonne. Merci à vous d’avoir suivi ce but avec moi, vous avez été aussi bons que Nuno Mendes.