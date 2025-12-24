Comment fonctionne le classement des joueurs au padel ?

Nouvelle passion dévorante de nombreux footballeurs, le padel n’est pas uniquement un loisir à destination d’anciens sportifs de haut niveau. Il est également un sport qui se prête très bien à la compétition, avec ses classements individuels et sa hiérarchie mouvante. Voici comment tout cela fonctionne.

Zinédine Zidane, Sylvain Wiltord, Samir Nasri, Jérémy Ménez, Sidney Govou, Clément Chantôme et tant d’autres… Ces dernières années, les anciens footballeurs professionnels se sont trouvé un nouveau passe-temps à base de volées gagnantes et de balles de tennis qui rebondissent contre des vitres : le padel. Certains joueurs encore en activité ne cachent d’ailleurs pas s’y adonner eux aussi à la moindre occasion, entre deux entraînements à haute intensité. Mais le padel, ce n’est pas qu’un moment de détente entre quadras aux articulations qui grincent. Depuis quelques années, les compétitions du genre prennent de plus en plus d’ampleur. Et avec elles, le besoin de classer les joueurs et joueuses, à l’image de ce que font l’ATP et la WTA en tennis. Mais alors, comment ça marche ?

Un jeu à huit niveaux

Si l’Argentine ou l’Espagne ont été parmi les premiers pays touchés par la vague padel, la France ne fait pas exception. À tel point qu’il a bien fallu mettre en place une manière de niveler les joueurs et joueuses au sein d’une pratique toujours régie par la Fédération française de tennis. Les niveaux au padel 2025-2026, mise en place par Padel Magazine, ont d’ailleurs été simplifiés, passant de dix à huit paliers classés de « débutant » (niveau 1) à « élite » (niveau 8). Un niveau final composé des 150 meilleures joueuses nationales, ainsi que des 1 000 meilleurs joueurs de l’Hexagone. Au total, ce sont même plusieurs dizaines de milliers de spécialistes comme de sportifs du dimanche qui sont référencés dans ce classement.

Pour parvenir à un tel classement, chacun doit gravir les échelons, avec des critères bien précis. Par exemple si « je joue les coups de base. Je joue lentement des échanges courts. Je commence à volleyer », je suis placé dans le niveau intitulé « perfectionnement » (niveau 2) ; en revanche si « je maîtrise mon jeu, avec service volée, repli sur les lobs, remontée en contre-attaque, coups avec effets, retours de service en lob et dans les pieds, et placement en phase avec mon partenaire », alors je suis un joueur « confirmé » (niveau 5). Et ainsi de suite jusqu’à me hisser parmi les meilleurs padelistes de France.

Un circuit international inspiré du tennis

Un nivelage qui fait foi et revêt donc un aspect primordial pour les joueurs et joueuses de haut niveau. De la même manière que pour le tennis (ou d’autres sports de raquette comme le badminton), le classement est déterminé en fonction de points remportés via les résultats acquis dans des tournois plus ou moins prestigieux sur le circuit international. À l’image des Grand Chelem et Master 1000 prisés des amoureux de la petite balle jaune, on parle ici de Majors et de tournois de catégorie P1, P2, etc. pour en déterminer l’importance, le prestige et les gains qu’ils octroient. En 2025, Paris a pu accueillir l’un des quatre Major de la saison, au mois de septembre.

De quoi favoriser le développement de la pratique dans un pays qui compte également nombre de compétitions secondaires, permettant aux pratiquants de tout le pays de se frotter les uns aux autres pour arriver au sommet. Tout en haut de cette pyramide nationale, on retrouve en décembre 2025 Alix Collombon chez les dames (32e joueuse internationale) et huit joueurs ex æquo chez les hommes, parmi lesquels Johan Bergeron (122e international). Pour ce qui est des retraités des rectangles verts, il faut descendre un peu pour trouver des noms connus comme Hatem Ben Arfa (actuellement 763e joueur français) ou Gaël Danic (899e). Preuve qu’avoir brillé dans le monde du ballon rond ne garantit pas une place dans l’élite du padel.

