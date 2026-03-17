Best of des buts amateurs du week-end !

1/ St Michel Sport vs Val Yerres Crosne

Tout commence par une percée sur l’aile du latéral droit. On dirait Dimarco dans ses meilleures années, le début de calvasse en moins tout de même. Son centre est hasardeux et repoussé par un défenseur du Val Yerres Crosne vers le numéro 8 du ST Michel Sport qui nous lâche une reprise de volée du plat du pied qui lobe le gardien. Il se permet même de célébrer alors que le ballon n’a pas encore franchi la ligne. Quelle arrogance ! Et il peut !

2/ US Ouest 52 vs ASPTT Chaumont

Un terrain comme le cheddar sur les frites : bien gras. Un football comme le cheddar sur les frites : délicieux. Deux joueurs de l’US Ouest 52 ont, à eux deux, remplis nos estomacs en manque de beau jeu depuis le triplé de Valverde la semaine dernière. L’un d’eux fait une talonnade bien sentie pour son coéquipier qui, en deux râteaux, s’ouvre un espace pour frapper. Et alors, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Il envoie une mine dans la lucarne gauche. L’effet Messi : grâce à lui, la maison de derrière vient de doubler sa valeur.

3/ Montmirail SC vs U STE Sermaizienne

En voilà un qui a réussi à réchauffer tout un stade malgré la pluie. D’ailleurs, un grand bravo à cette dame capuchée qui regarde paisiblement le match sur le bord du terrain. Plus haut, on évoquait déjà l’effet Messi. Mais cette fois, c’est sa technique de coup franc qui est utilisée. D’une frappe imparable dans la lucarne gauche, le numéro 10 de Montmirail permet à son équipe de célébrer. Si on observe bien, on en voit un à gauche qui est chokbar, comme on dit sûrement quand on est en U18. Désolé pour les personnes de plus de 30 ans…

4/ Seboncourt US vs Septmonts OC

« Monteeeeeeeeez » devait penser le défenseur qui envoie un parpaing à l’avant. Mais, quand on regarde bien, tout a l’air calculé et ce qui ressemblait à un dégagement hasardeux est en fait un caviar pour son coéquipier. Du coup, ce dernier en a profité pour sortir une reprise de volée de l’entrée de la surface comme on en voit dans les vidéos highlights de Luis Suárez. On espère qu’il ne mord pas, ce joueur de l’US Seboncourt… L’un se prend pour un génie uruguayen, mais on peut également voir le 9 adverse imiter le Christ rédempteur en fin de vidéo. Plus besoin de voyager jusqu’au Brésil.

5/ La Brède FC vs St Emilionnais

« Tourner dans le vide, vide ». Ces paroles de la chanteuse Indila résonnent encore dans toute la Nouvelle-Aquitaine. On ne sait pas trop si on a affaire au gardien du FC La Brède, à Antonin Kinsky, ou à une toupie Beyblade. À peine le temps de se rendre compte de son erreur que le 9 du St Emilionnais est devant les cages. Il finit chirurgicalement. Du grand cru !

Et si on jouait toute la Coupe du monde au Canada ?