Arsenal surclasse Chelsea

Boxant désormais dans une autre catégorie que Chelsea, Arsenal a remis les pendules à l'heure (3-1), six jours après sa déroute à Manchester City (4-1). Globalement, Martin Ødegaard et Granit Xhaka ont fait des misères aux Blues.

Arsenal 3-1 Chelsea

Buts : Ødegaard (18e et 31e) et Gabriel Jesus (34e) pour les Gunners // Madueke (65e) pour les Blues

Les illusions de titre sans doute balayées par l’ogre citizen, Arsenal ne pouvait pas rêver meilleur adversaire que Chelsea pour oublier sa gueule de bois, renouer avec le succès un mois après, et ainsi demeurer en tête pour encore 24 heures. En trente minutes seulement, les gloutons des derniers mercatos ont pris la foudre, et continuent de s’enfoncer dans les tréfonds du ventre mou de Premier League. Si la fin de saison comptait plus que quatre matchs, ces Blues-là auraient même pu suinter le Championship.

Les Canonniers et les canardés

Les Gunners n’attendent pas pour prendre leurs faibles rivaux à la gorge, d’entrée, en mettant le rythme souhaité. Sur une remise toute flasque de César Azpilicueta, Granit Xhaka manque de surprendre Kepa, qui intervient sur le fil dans ses pieds (4e). Le portier espagnol sauve ensuite ses partenaires déjà à l’agonie, en ôtant une tête de Bukayo Saka, sur corner, qui partait vers sa lucarne (16e). Revanchard après son non-match face à City, Martin Ødegaard fusille pourtant bien vite le dernier rempart bleu en ouvrant son pied gauche à l’entrée de la surface (1-0, 18e), après un service cinq étoiles de Xhaka, à ras et en retrait. Une ganache en pleine santé, qui rentre avec le concours de la transversale. Aaron Ramsdale, lui, est au chômage pendant plus de la moitié de la première période. Il ne sort de sa boîte que pour une horizontale devant Ben Chilwell, qui avait pris le meilleur sur Saka, côté gauche (25e). L’arbitre Robert Jones évite un penalty à Chelsea après une main baladeuse de Wesley Fofana, mais Xhaka et Ødegaard font encore la paire, et le maestro de Drammen s’infiltre entre des centraux en perdition pour décroiser sa frappe du gauche (2-0, 31e). Chelsea plonge pour de bon lorsque Gabriel Jesus combine avec Xhaka au second poteau, avant de faire fructifier le tir du Suisse, un temps contré (3-0, 34e).

Il faut attendre le début de la deuxième période pour voir dix à quinze minutes de feu, et Thiago Silva sauve la patrie sur sa ligne, en sortant de la cuisse le coup de casque de Gabriel (52e). Kepa doit aussi s’étendre à nouveau au sol pour détourner la praline de Xhaka (53e), qui s’est payé le luxe de mettre un petit pont à Fofana, avant de faire face à Saka : sur un dégagement en catastrophe (56e), puis une tentative en sortie de but (57e). Submergé, Chelsea réduit miraculeusement l’écart par Noni Madueke, unique élément quelque peu remuant de cette triste soirée. Trouvé à droite, dans le dos de la défense, par une délicieuse ouverture cassante de Mateo Kovačić, l’ancien du PSV enchaîne devant Ramsdale et résiste au retour de Gabriel, tout en s’aidant de la pelouse pour le rebond (3-1, 65e). Arsenal met le frein à main et balbutie un peu sa défense sur la demi-heure, mais les Blues demeurent fades, et Kepa est contraint de s’imposer une dernière fois face à la force d’Ødegaard (84e). Quelques sifflets pour Mykhaylo Mudryk plus tard, le six sur six pour Frank Lampard est officialisé.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – White, Kiwior, Gabriel (Holding, 85e), Zinchenko (Tierney, 73e) – Ødegaard, Jorginho (Partey, 86e), Xhaka – Saka (Nelson, 74e), G. Jesus, Trossard (Martinelli, 59e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Chelsea (4-3-3) : Kepa – Azpilicueta, W. Fofana (Chalobah, 86e), T. Silva, Chilwell – Kanté, Enzo (Mudryk, 71e), Kovačić – Madueke (Ziyech, 79e), Aubameyang (Havertz, 46e), Sterling (Gallagher, 71e). Entraîneur : Frank Lampard.

