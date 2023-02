Allez Didier, donne ce brassard de capitaine à Kylian Mbappé !

La retraite internationale d’Hugo Lloris va pousser Didier Deschamps à apporter quelques changements. Au poste de gardien, pour lequel Mike Maignan ne devrait pas être trop embêté, et au capitanat, où les possibles apparaissent plus vastes. Émergent différentes options crédibles. Raphaël Varane, qui a déjà porté le brassard à plusieurs reprises, notamment contre la Tunisie fin novembre, et officiellement vice-capitaine. Antoine Griezmann, un autre taulier, capitaine face au Danemark en septembre dernier, qui a l’avantage de la fiabilité puisqu’il n’a manqué aucun des 74 derniers matchs des Bleus. Pourquoi pas Paul Pogba, qui occupait une place centrale dans le groupe avant d’enchaîner les pépins physiques. Mais au moment de se décider, on ne saurait trop déconseiller à Didier Deschamps de se tourner vers un autre que Kylian Mbappé.

Oui, mon capitaine !

Certains argueront sans doute que le Kyks n’a que 24 ans, et beaucoup moins de bouteille que les noms précédemment cités. C’est vrai, mais l’attaquant du PSG dispose déjà d’un vécu considérable pour prétendre à ce rôle : 66 sélections, trois tournois majeurs avec l’équipe de France et 59 matchs de Ligue des champions. Là où Hugo Lloris a été installé capitaine alors qu’il ne comptait « que » 25 sélections et une trentaine de matchs de C1. On attend d’un capitaine qu’il soit un repère pour ses coéquipiers, un phare dans la nuit, capable d’apporter un peu de lumière quand l’ombre et le doute gagnent du terrain. Mbappé coche là encore la case, avec mention. On pourrait passer des heures à étaler son CV. On se contentera de rappeler qu’il pèse 12 buts en Coupe du monde et qu’il a sorti les Bleus d’un mauvais pas maintes et maintes fois. Encore le 18 décembre, contre l’Argentine, où la France n’aurait même pas eu le loisir d’espérer si le diablotin n’avait pas sorti un triplé. Il donne aussi de la voix quand il le faut, à l’image de sa prise de parole à la mi-temps de cette finale : « C’est une Coupe du monde les gars, c’est le match d’une vie ! De toute façon, on ne peut pas faire pire que ce qu’on a fait. On retourne sur le terrain : soit on les laisse jouer aux cons, soit on met un peu d’intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose. C’est une finale de Coupe du monde ! On est menés de deux buts. On peut revenir ! Oh les gars, c’est tous les quatre ans un truc comme ça. » Performant, exigeant avec lui-même, et donc légitime pour en attendre autant de ses coéquipiers, poussés à se dépasser.

Patron pas incognito

Un capitaine représente son équipe et endosse des responsabilités. Le Parisien a fait ses preuves sur tous ces aspects, là aussi, plus d’une fois. En élevant la voix sur la question du droit à l’image des joueurs en mars dernier, Mbappé a poussé la FFF à lâcher du lest et à réviser la convention qui faisait foi en sélection. L’attaquant s’est personnellement engagé, et à la clef, un nouvel accord qui bénéficie à l’ensemble du groupe puisqu’il prend davantage en compte « les préoccupations et convictions légitimes exprimées unanimement par les joueurs ». Mbappé s’est encore comporté en patron en osant exprimer son désaccord avec les propos du président Noël Le Graët à l’encontre de Zinédine Zidane, par un message aimé par plus d’un million de personnes : « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… » Un petit tweet pour lui, mais un grand coup de pied dans la fourmilière de la FFF et une nouvelle démonstration que Mbappé voit plus loin que le bout de son nez. Contrairement à bon nombre de ses coéquipiers. Il ne dira probablement pas non, là où, par exemple, Antoine Griezmann avait exprimé quelques réticences à une époque. De même que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont porté leur sélection pendant des années, brassard autour du biceps, l’histoire va dans le sens d’une équipe de France emmenée par Kylian Mbappé. Dès la sortie du tunnel, et dès maintenant.