Agüero, le 27ème homme

Il y a un an, Sergio Agüero était contraint de mettre un terme à sa carrière en raison de problèmes cardiaques. L’attaquant de 34 ans perdait ainsi l’opportunité de disputer une dernière Coupe du monde avec son pote Lionel Messi. La réalité, c’est que le « Kun », devenu streamer compulsif, est omniprésent aux côtés de la Pulga et de ses coéquipiers au Qatar. Mes que un Adil Rami ?

Alors que l’improbable rumeur d’un retour de Karim Benzema pour la finale continue de polluer les réseaux sociaux de temps en temps, les Argentins, eux, finiraient presque par croire à un vrai come-back dans leur équipe pour affronter les Bleus. Il faut dire que les images sont parfois troublantes. Ce jeudi, au terrain d’entraînement de l’université du Qatar, Sergio Agüero, 34 ans, était en tenue de joueur de l’Albiceleste. Le Kun semblait, certes, un peu à court de forme et serré dans son ensemble bleu ciel – peut-être a-t-il un peu trop traîné dans le restaurant du chef turc Burak Ozdemir à Doha -, mais il était là. Prêt à entrer sur le terrain.

Devant les caméras, l’ancien attaquant de Manchester City s’est même levé du banc où il était installé, maté et thermos à la main, avec Nicolás Otamendi et Leandro Paredes et a longuement échangé avec le sélectionneur Lionel Scaloni. Pour jouer ? Pas vraiment. Quelques minutes plus tard, Agüero enfilait les gants pour tenter d’arrêter quelques tirs au but sous le regard amusé du gardien Emiliano Martínez. Juste là pour déconner avec les potes, donc. Et même avec le boss de la sélection. Tout ça, un an jour pour jour après avoir annoncé en pleurs l’arrêt de sa carrière au Camp Nou en raison de problèmes cardiaques. Le Kun avait-il besoin d’être entouré en ce jour si particulier ? Ou ses anciens coéquipiers ont-ils besoin du Kun pour se détendre un peu pendant ce Mondial ? Sûrement un peu des deux.

Bobo, Twitch et Beckham

C’est le vingt-septième homme de la sélection argentine au Qatar. Après avoir passé ses premiers jours sur place à danser avec des gamins et manger n’importe quoi, l’ancien attaquant, âgé de 34 ans, est depuis quelques jours partout avec l’Albiceleste. Impossible de le rater. Sapé en chemise et pantalon bleu ciel pour participer aux émissions d’ESPN Argentine avec qui il collabore, il a notamment été aperçu dans le tunnel des vestiaires après le quart de finale bouillant face aux Pays-Bas. Agüero voulait empêcher le Néerlandais Wout Weghorst de s’en prendre à Lautaro Martínez et d’aller s’adresser à Lionel Messi. S’il avait été entendu, l’attaquant ne serait pas devenu le « bobo » le plus connu de la planète. Quelques jours après, l’ex-buteur était carrément sur la pelouse après la victoire face à la Croatie, au milieu des célébrations et même devant la tribune pour chanter avec les supporters et les joueurs argentins. Quelques minutes plus tard, c’est lui, encore, qui donnait le trophée de joueur du match à la Pulga, toujours trop heureux de revoir son partenaire de chambre depuis les sélections de jeune.

Tu appelles toujours quand t’as rien à foutre. Si tu savais ! Ils viennent tous dormir dans « notre » chambre. Il n’y a plus aucun respect.

Lionel Messi dort tout seul dans sa piaule à Doha. C’est le seul joueur argentin dans cette situation. Le septuple Ballon d’or ne voulait pas remplacer son pote avec qui il partageait encore les nuits lors du sacre en Copa América au Brésil l’année dernière. Le natif de Rosario lui a d’ailleurs fait remarquer lors d’une improbable retransmission sur Twitch avant le quart de finale face aux Bataves. Devenu streamer compulsif depuis l’arrêt de sa carrière, Agüero a appelé son ami de toujours en live depuis le bunker de l’Albiceleste – avec Papu Gómez, Paredes et De Paul – pour un échange loufoque suivi par plus de 250 000 viewers. « Tu me fais toujours faire n’importe quoi, Kun, souffle Messi à peine connecté, en galère avec sa caméra, mais mort de rire à chaque connerie de son pote.Tu appelles toujours quand t’as rien à foutre. Si tu savais ! Ils viennent tous dormir dans « notre » chambre. Il n’y a plus aucun respect. »

Un porte-bonheur

Après s’être foutu de la gueule pendant quarante minutes de la nouvelle coupe de cheveux de Papu Gómez convaincu de ressembler à Beckham « époque MLS » , le Kun, un peu ému, remercie ses ex-coéquipiers pour ce moment totalement WTF à 48 heures d’un quart de Mondial : « Je vous souhaite le meilleur. Quoi qu’il arrive, vous êtes des personnes phénoménales. À chaque fois que vous gagnez, je le prends comme une victoire pour moi. Vous voir depuis l’extérieur avec ce maillot, j’en profite et j’en souffre beaucoup, mais j’adore vous voir unis comme toujours. C’est ce que j’aime le plus. Comme quand on était ensemble l’an passé. Je sens que je suis avec vous, mais je n’y suis pas. Je suis très heureux pour vous. » Touché en voyant son ami parler avec la gorge serrée, Messi répond, le visage beaucoup trop proche de la caméra : « Tu nous manques. Tu sais que tu es toujours présent avec nous. On t’aime énormément. »

Vous voir depuis l’extérieur avec ce maillot, j’en profite et j’en souffre beaucoup, mais j’adore vous voir unis comme toujours. C’est ce que j’aime le plus. Comme quand on était ensemble l’an passé.

Depuis ce moment de détente inouï partagé en direct et en plein Mondial, Agüero est collé à la sélection. Jusqu’à avoir un accès libre à la concentration à l’université au Qatar. Parce qu’il est devenu un porte-bonheur ? Parce qu’il apporte grâce à son charisme et ses vannes permanentes une bouffée d’oxygène à ses anciens coéquipiers en quête d’une troisième étoile ? En mars dernier, la fédération argentine avait indiqué vouloir compter sur Agüero pour accompagner la sélection au Mondial. « On veut qu’il soit près de ses coéquipiers et nous rapporte les problèmes qu’il peut y avoir pendant le Mondial. Quelqu’un de proche des joueurs, avait à l’époque évoqué Lionel Scaloni. Nous, le staff technique, nous avons des personnes proches du groupe, mais lui pourrait être là tous les jours. » Le Kun avait fini par refuser, préférant « aller au Qatar pour profiter comme un hincha » et kiffer avec son rejeton Benjamin, le petit-fils de Maradona. Agüero a peut-être changé d’avis ces derniers jours, au point de devenir un élément incontournable de la sélection. Peut-être plus précieux encore que Paulo Dybala à Doha.

