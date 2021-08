Arsenal pose un ultimatum de cinq matchs à Arteta

Mikel Arteta has five games to turn Arsenal around or face fight for his job, writes @Matt_Law_DT – https://t.co/RiTKefN9SX — Telegraph Football (@TeleFootball) August 24, 2021

Artetic, Artetac...Mikel Arteta peine à convaincre. Après les supporters , toujours en attente du premier point d’Arsenal en Premier League cette saison, ce sont les dirigeants desqui perdent patience. D’après le Telegraph , l’Espagnol a cinq matchs pour renverser la situation et garder son job. Sinon, il sera prié de faire ses bagages et de bouger loin de l’Emirates Stadium. Un agacement soudain dû au manque d’amélioration des performances depuis son arrivée en décembre 2019, et malgré les 147 millions d’euros dépensés durant ce mercato.L’ultimatum, qui traîne jusqu’à la deuxième fenêtre internationale, n’est pas forcément un cadeau. Entre-temps, Arsenal affrontera en championnat Manchester City, Norwich, Burnley, Tottenham et Brighton. D’ici-là, il devrait compter sur l’arrivée d’un nouveau latéral droit de qualité. Toujours selon le, c’est Kieran Trippier qui est pisté. Le nom d’Antonio Conte est également coché par les dirigeants. Mais ça, c’est uniquement en cas de foirade d’Arteta.Va falloir être Mikel chrome.