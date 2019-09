Arsenal broie Francfort, la Lazio chute à Cluj, Dudelange dans l'histoire

Première fournée des matchs de poules de Ligue Europa et premiers frissons : en déplacement compliqué sur la pelouse de l'Eintracht Francfort, Arsenal a cabossé son adversaire (0-3) malgré une équipe remaniée. Mission tout aussi périlleuse à Qarabağ et résultat identique pour le FC Séville (0-3). Parmi les grosses écuries, seule la Lazio a déçu en s'inclinant chez Cluj (2-1). Mention spéciale au Petit Poucet Dudelange, héroïque vainqueur 4-3 sur le terrain de l'APOEL Nicosie et qui signe ainsi la première victoire d'un club luxembourgeois dans la compétition.

34

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Par Douglas de Graaf

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Premier club luxembourgeois à accéder à la phase de poules d'une coupe européenne, la saison dernière, Dudelange s'en était tiré avec un petit point qui faisait figure d'immense exploit, lors de la dernière journée face au Betis Séville (0-0). Déjà de retour dans le business de la C3, le champion du Luxembourg a fait mieux, dès la première journée de cette édition 2019-2020, en allant punir les Chypriotes de l'APOEL Nicosie. Le héros s'appelle Danel Sinani, gaucher magnifique auteur de deux buts (dont celui de la victoire) et une passe décisive. Au suivant !Une équipe leader de Liga en pleine bourre, une charnière (Koundé-Diego Carlos) 100% Ligue 1 et des attaquants en pleine confiance, ça donne une éclatante victoire à l'extérieur pour Séville. Un succès sur terrain hostile magnifié par la beauté des pions inscrits : un coup franc direct de Chicharito, une délicieuse louche de Munir El Haddadi et un esthétique retourné d'Óliver Torres. 3-0 en Azerbaïdjan, ça vaut son pesant de cacahuètes, non ?Se prendre un petit piqué, c'est déjà assez humiliant pour un gardien. Alors s'en manger deux dans la tronche, demandez au tout jeune Matvey Safonov (20 ans) ce que ça fait. L'auteur du délit ? L'impertinent Kévin Bua, bien servi à chaque fois par Valentin Stocker. Après un tel affront, et sans Rémy Cabella pour rendre la pareille aux Bâlois, Krasnodar n'a pu que couler. À pic. Zuffi et Okafor ont participé au carnage, tandis que Tony Vilhena s'est fendu d'une mine dans ses propres filets. Selon Roger Federer, il a manqué un but pour que la soirée soit parfaite. Donyell Malen ne s'arrête plus . Un poteau rentrant imparable, un but contre son camp provoqué par un appel tranchant et voilà comment on réduit un Sporting au silence. Bruno Fernandes (sur penalty) et Pedro Mendes (d'un enchaînement fulgurant) ont eu beau ramener de l'espoir dans le camp portugais, ce sont bien lesqui auront eu le dernier mot grâce à une reprise de Timo Baumgartl. De son couloir gauche, l'ancien Niçois Olivier Boscagli a dû apprécier le spectacle.Qui a dit que les matchs de poules de Ligue Europa n'ont rien d'excitant ? En nous réservant d'entrée de jeu un savoureux duel entre le finaliste (Arsenal) et le demi-finaliste (Francfort) de la dernière édition, la « petite sœur » de la Ligue des champions espérait sans doute faire plaisir à ses laudateurs. C'est réussi. Une ambiance de fou furieux, un feu d'artifice d'occasions, des seconds couteaux chauffés à blanc et des gardiens en état de grâce... jusqu'à la 38minute et l'ouverture du score de Joe Willock. Francfort ne s'en remettra pas, et boira le calice jusqu'à la lie avec les caramels tardifs de la pépite Bukayo Saka et de Pierre-Emerick Aubameyang, à la suite de l'expulsion de Dominik Kohr. Unai Emery, « Mister Ligue Europa » , se porte toujours aussi bien quand il s'agit de C3.