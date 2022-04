Arjen Robben a couru le marathon de Rotterdam

AL

Qui a dit qu'il était fini ?Retraité depuis un peu plus de huit mois après son passage final à Groningue, Arjen Robben n'est pas encore tout à fait cuit. Loin des terrains, le Néerlandais a été aperçu ce dimanche dans les rues de Rotterdam en train de participer au célèbre marathon de la ville, réputé comme l'un des plus importants de la saison pour les athlètes. Évidemment assez éloigné des premières places, l'ancien ailier du Bayern a fini la course en 3h13:57, tandis que le vainqueur de l'épreuve, Abdi Nageeye, a terminé en 2h04:56 ., a grincé le gaucher à la fin de son effort.Erben Wennermars, ancien patineur réputé aux Pays-Bas, a tenu compagnie à Arjen Robben tout au long de la course et salué sa performance :Ce n'est plus la même fusée, Arjen.