Angers renverse Metz

Angers (3-4-3) : Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas - Cabot, Mendy (Brahimi 69e), Mangani, Ebosse (Capelle, 58e) - Fulgini (Ounahi, 69e), Boufal (Pereira Lage, 84e), Cho (Bahoken, 84e). Entraîneur : Gérald Baticle.



Metz (4-3-3) : Oukidja - Centonze, Bronn, Niakaté (Mbengue, 3e), Udol - Maïga, Sarr (Traoré, 77e), Pajot - Gueye (Nguette, 77e), Niane (Boulaya, 33e), De Préville. Entraîneur : Frédéric Antonetti.



Une histoire de coups francs à la rémoise et de grosses boulettes : bienvenue en Ligue 1.Au terme d'un match fou et d'un scénario renversant, Angers a finalement puni Metz, plutôt convaincant et qui a mené tout au long de la partie (3-2) : exaltant pour les uns, cruel pour les autres. Ce sont pourtant les Grenats qui se sont montrés les plus entreprenants dès l'entame de match, plus tranchants et finalement récompensés très tôt, au terme d'un corner à la rémoise conclu par la tête d'un Bronn oublié au marquage (). Pas dans leur match, les Angevins n'ont réagi que partiellement, sur un coup franc botté par Boufal sur la barre d'Oukidja (28). Bien que décimé par les blessures (Niakaté et Niane), Metz s'est montré serein, sûr de son fait, et aurait même pu revenir aux vestiaires avec un avantage plus conséquent si Gueye, très en vue, avait réussi son contrôle sur une belle ouverture de Mbengue (39).La deuxième période a commencé sur les mêmes bases que la première, mais c'est une énorme erreur d'Udol qui a permis à Angers de revenir dans la partie : Cabot a en effet récupéré le cuir dans les pieds du défenseur messin, qui l'avait littéralement oublié, avant de mettre Cho sur orbite (). Grossière erreur, donc, mais rien par rapport à celle qu'a réalisée Bernardoni quelques minutes plus tard, en ratant son dégagement et en offrant à Boulaya un but tout fait (). Oui mais voilà, Angers est revenu dans la partie, s'est mis à y croire, et sur un autre corner joué à deux, Mangani a égalisé d'une tête piquée (). Le SCO a poussé et a fini par voir la lumière au bout du bout du temps additionnel, à la faveur d'une reprise opportuniste de Bahoken ().Angers retrouve la victoire après quatre matchs sans défaite, Metz, de son côté, replonge.