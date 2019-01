Angers fausse compagnie à Nantes

12

Angers (4-3-3) : Butelle - Bamba, Pavlović, Thomas, Manceau - N'Doye, Santamaria, Mangani (Fulgini, 75e) - Reine-Adelaïde (López, 55e), Bahoken (El Melali, 68e), Tait. Entraîneur : Stéphane Moulin.



Nantes (4-3-3) : Tătărușanu - Kwateng, Diego Carlos, Pallois, C. Traoré (Limbombe, 83e) - Touré, Girotto, Rongier - Waris, Kolo Muani (Boschilia, 90e+1), Lucas Lima. Entraîneur : Vahid Halilhodžić.

90 kilomètres, une place au classement et trois points au compteur, c'est ce qui séparait Angers et Nantes avant cette rencontre. Et à l'issue de ce quarantième derby des pays de la Loire, les deux villes se sont un peu plus rapprochées, puisque le SCO revient à la hauteur des Canaris.C'est pourtant à un match aussi riche en intensité qu'en pertes de balles que le stade Raymond-Kopa a eu droit. Et les héros régionaux n'ont pas forcément été ceux que l'on imaginait. Côté angevin, il a fallu une énorme double intervention de Ludovic Butelle (54) pour repousser la reprise à bout portant du tout jeune (et intéressant) Kolo Muani et pour dévier sur le poteau la tentative de Majeed Waris. Deux hommes qui avaient la lourde tâche de combler le départ d' Emiliano Sala Cardiff et l'absence de Coulibaly aux avant-postes nantais.Chez les Canaris, c'est Charles Traoré qui s'est illustré d'un geste défensif décisif pour sa première en Ligue 1 cette saison (78). Le latéral malien a rattrapé et dépossédé l'Angevin El-Melali, parti seul vers le but, d'un tacle glissé initialement jugé illicite par M. Millot. Mais l'utilisation de la VAR a surtout permis à l'arbitre d'admirer la qualité de l'intervention et d'annuler le penalty. Pourtant, les exploits de Traoré seront rendus vains par les remplaçants scoïstes.Dans le temps additionnel, Farid El Melali se faufile dans le bloc jaune et décale Angelo Fulgini , qui offre à son équipe sa première victoire depuis le 10 novembre, toutes compétitions confondues. Et accessoirement, une première victoire face au voisin nantais depuis mars 1973.