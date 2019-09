Angers confirme, Lyon patine, Sainté coule

Incroyable, mais vrai : vainqueur sur le tard à Toulouse (0-2), Angers est ce soir co-leader provisoire du championnat à égalité avec le PSG. Le SCO devance Lille, porté par Osimhen face à Strasbourg (2-0), Nantes, vainqueur de Rennes (1-0), et Bordeaux, qui s'est imposé à Amiens (1-3). Toujours pas de succès en revanche pour Lyon, tenu en échec à Brest (2-2), et Saint-Étienne, battu à la maison par Metz (0-1) et avant-dernier ce soir. Enfin, Montpellier s'est adjugé le derby face à Nîmes (1-0).

Entre des Nantais qui n'ont pas pris un pion à la maison et des Rennais qui n'en ont encore encaissé aucun à l'extérieur, disons-le tout net, ce match puait le 0-0. Anthony Gautier ne l'entend pas de cette oreille, et accorde un péno à Rennes pour un tacle de Lafont sur Hunou sur la ligne de la surface de réparation. Mais M’Baye Niang a une pensée pour ses copains parieurs, et fait briller le portier nantais, qui se rattrape de son erreur (35). Décidé à faire mentir les stats, Anthony Gautier indique - avec l'aide de la VAR - une nouvelle fois le point de penalty, en faveur des Nantais cette fois, pour une faute de main pas évidente de Morel. D'une panenka, Abdoulaye Touré met fin à la vilaine série nantaise, incapable de s'imposer depuis près de six ans contre Rennes. Pas le meilleur moyen de se faire accepter par les Bretons, mais le plus efficace pour passer devant son adversaire du soir au classement., comme le nombre de matchs sans défaite de Rennes face à Nantes avant ce soir. Toutes les bonnes choses ont une fin.Cinquante ans qu'on n'avait pas vu un mec marquer six fois lors des sept premières journées sous le maillot du LOSC. Nul ne sait combien des témoins de cette époque sont présents au stade Pierre-Mauroy, ce soir, mais ce qui est sûr, c'est que ce demi-siècle d'histoire est tombé, effacé par le pied droit de Victor Osimhen, opportuniste sur un centre de Yazici mal dégagé par Mitrović. Proche du doublé, le Nigérian se mue ensuite en passeur décisif pour Rémy, auteur de son 65but en Ligue 1. Légende., comme l'implication de Victor Osimhen sur les dix buts lillois cette saison (six buts, deux passes dé) en championnat.Mis sous pression par Jean-Michel Aulas, Sylvinho tranche dans le vif et sort Depay, Dubois, Aouar et Reine-Adelaïde de son onze de départ. Pas complètement suicidaire non plus, le Brésilien maintient sa confiance à son Moussa Dembélé, déjà cinq buts cette saison. Le meilleur buteur lyonnais le lui rend bien, en exploitant une perte de balle brestoise dans la surface, consécutive à un bon pressing de Martin Terrier. On pense les Lyonnais lancés, il n'en est rien : sur l'engagement, Yoann Court douche les Gones d'un tir vicieux et signe son premier but en Ligue 1, à 29 ans. Tout arrive, dans la vie, et ce n'est pas l'OL et Maxwel Cornet, buteur sur une passe décisive de Tousart, qui vous diront le contraire. Mais la vraie belle histoire du soir s'appelle Yoann Court, dont la reprise en pivot surprend Lopes et contraint l'OL à un cinquième match de rang sans succès., comme le bilan de l'OL lors de ses vingt dernières confrontations face aux promus. Pas sûr que cela suffise à arracher un sourire à Jean-Michel Aulas.Histoire de garder un œil dessus et d'éviter de se le faire rayer sur le parking de la Mosson, Nîmes gare son bus dans sa surface de réparation. Du coup, Florent Mollet se fait un spécifique frappes lointaines en première période, sans succès. Le meneur de jeu montpelliérain pourra toujours demander conseil à Arnaud Souquet, qui transperce la défense nîmoise d'un parpaing du gauche en première intention, une petite minute après avoir été sauvé par la VAR pour une mimine dans la surface. Suffisant pour mettre fin à la belle série de quatre matchs sans défaite des Crocos., comme le nombre de défenseurs alignés par Bernard Blaquart à la Mosson ce soir. Pas le moyen le plus efficace de marquer.Petit séisme au Stadium, où Max-Alain Gradel débute sur le banc des remplaçants. Un subterfuge, sans doute, d'Alain Casanova pour faire passer inaperçue l'entame très très timide de son équipe. Proche d'être puni par Bobichon, dont l'enroulé frôle la lucarne, le Téfécé prend progressivement le jeu à son compte, mais galère à s'approcher du but de Butelle. Tout le contraire des Angevins, qui arrosent la cage de Reynet en première période, mais envoient un paquet de ballons en tribunes. Une façon comme une autre de garder le public dans le coup, remarquez. Auteurs d'une vingtaine de frappes ce soir, le SCO finit par attraper le cadre, mais Reynet dépossède Casimir Ninga de son modjo (74). Opportuniste, Rachid Alioui s'en empare, et libère les Angevins d'un coup franc monstrueux. Avant d'assurer, en contre et sur un service de Ninga, le premier succès angevin à l'extérieur cette saison., comme le nombre de buts inscrits par Angers cette saison, ce qui en fait la meilleure attaque du championnat. Oui oui.Ruffier blessé, Moulin aussi, c'est le jeune Stefan Bajic (17 ans) qui débute dans la cage stéphanoise. Pas un cadeau, tant l'ASSE est fébrile ces derniers temps et en début de match. Le gamin apprend vite, en tout cas, et ne met que 18 minutes à aller chercher le ballon au fond de ses filets. L'homme qui l'y a envoyé ? Habib Diallo, naturellement, auteur de son cinquième caramel de la saison. Derrière, Sainté réagit comme il joue en ce moment : plutôt timidement, même si Hamouma croit égaliser et que Nordin est proche d'obtenir un péno. Les Verts ont un peu reverdi après le repos, mais pas assez pour recoller et endiguer la crise. Pas sûr, à ce rythme, que Printant passe l'automne., comme le classement ce soir de l'AS Saint-Étienne. Fais tes valises, Ghislain.Oubliez le psy ou les bouquins : pour apprendre à tourner la page dans la vie, allez plutôt faire un tour du côté de la Licorne et passez trois minutes avec Stiven Mendoza. Victime d'une agression à main armée au pays cet été et endeuillé le semaine dernière, le Colombien, aligné pour la première fois de la saison, se refait la cerise dès son premier ballon, un centre d'Otero qu'il pousse au fond. Bon, si vous êtes gardien et que vous voulez bosser votre jeu au pied, Régis Gurtner n'est pas forcément le meilleur mentor, en revanche. D'une relance plein axe, le portier amiénois permet à Yacine Adli d'égaliser d'un superbe enroulé dans la lucarne droite. La gauche est jalouse ? Alors le meneur de jeu bordelais y envoie un coup magnifique juste avant la pause pour s'offrir un doublé. Bordeaux n'ayant pas pris de but en deuxième période cette saison, on croit le match plié. Il l'est définitivement quand Kalu, latéral gauche d'un soir, crucifie Gurtner des 18 mètres après une bonne remise de Briand., comme le nombre de buts (sur 12) inscrits dans le premier quart d'heure par les Girondins cette saison.