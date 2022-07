Álvaro Morata de retour à l’Atlético

@ÁlvaroMorata: "Estoy muy motivado, no veo la hora de empezar a entrenar"¡Bienvenido a casa, Álvaro! https://t.co/iWw2Z2rp0v pic.twitter.com/qjCFmu1vxT — Atlético de Madrid (@Atleti) July 7, 2022

ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Atlético, Real, Juve : la carrière d'Álvaro Morata est une boucle sans fin. Après Axel Witsel mercredi , l’Atlético enchaîne en annonçant le retour de Morata, jeudi. Le buteur était prêté à la Juventus depuis deux saisons , mais évoluera bien à Madrid en 2022-2023. Le précédent passage de l'avant-centre chez lesavait duré un an et demi, entre janvier 2019 et juin 2020. À noter qu'avant cela, il était également passé à l'Atléti chez les jeunes, jusqu'à ses quinze ans.À Turin, il vient de conclure une saison à douze buts et neuf passes décisives en 42 matchs (32 pions et 21 assists sur ses deux saison), mais a été poussé vers la sortie par l’arrivée de Dušan Vlahović Il ne manque plus que Chelsea, et Morata aura réalisé un come-back dans absolument tous ses clubs.