Alpha Kubota, le Samuraï des Sangliers

À la rencontre d'Alpha Kubota (24 ans), seul joueur japonais de National 2, qui fait le bonheur de Sedan depuis l'été dernier et dont le rêve ultime est de défendre les couleurs de son équipe nationale.

1

Son père lui a interdit de jouer au base-ball

« Retourne dans ton pays, t'es trop noir »

Un essai aux Girondins obtenu grâce au freestyler Iya Traoré

« Ça fait deux ans que je n'ai pas vu ma mère »

Par Alexandre Delfau

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un coup franc à trente mètres, une frappe limpide, une lucarne nettoyée, un gardien sur les talons. Inscrit lors de la deuxième journée, le premier but de la saison du CS Sedan Ardennes est un chef-d’œuvre. La trajectoire est presque celle d’un tir de la feuille morte, spécialité d'un certain Olivier Atton, héros du dessin animé Olive et Tom. Celui qui l'a reproduit à merveille a lui grandi avec Captain Tsubasa, la version originale du manga japonais.Né à Tokyo le 19 juillet 1996, Alpha Kubota fait le bonheur des clubs de National 2 depuis six saisons. Il laisse rarement indifférent, de par ses percées sur l'aile droite, et parce qu'il est le seul joueur nippon de la division. Mais pourquoi donc le gamin de l’une des trois mégalopoles mondiales a pris la tangente d’aller taper le ballon dans le fin fond de la France ? «, rembobine le numéro 11 des Sangliers, qui a failli porter des crampons pour un autre sport.S'il a donc aussi vite brillé balle au pied que batte en main, de mauvaises langues ont rendu inconfortable sa place sur les pelouses de l’archipel. «"retourne dans ton pays, t'es trop noir".» , raconte Alpha Kubota-Sawaneh, de son nom complet, dont la mère est japonaise et le père sierra-léonais.La bêtise humaine ne le dégoûte pas du football, mais de sa pratique au pays du Soleil-Levant. Peu avant sa majorité, plusieurs clubs professionnels locaux lui font les yeux doux. C'est à ce moment-là qu'une autre opportunité s'offre à lui. Un certain Iya Traoré, freestyler hors pair et légende urbaine de Paris, entre dans la danse. «déroule Alpha Kubota.Le National 2, qui ne devait être qu'une étape, va finalement devenir son jardin. Il restera deux saisons en Seine-Saint-Denis, avant une autre à Montceau-les-Mines, deux à Épinal et ses valises sont aujourd'hui posées à Sedan. De sacrés changements pour le natif de Tokyo. «» , explique-il dans un français désormais bien acquis.La saison dernière, Alpha a vécu la plus belle épopée de sa jeune carrière : un quart de finale de Coupe de France atteint avec le Stade athlétique Spinalien (défaite 1-2 face à l'AS Saint-Étienne). Mais comme pour beaucoup, la pandémie est venue heurter son rythme de croisière, lui qui avait marqué lors du 7tour face à Sochaux (2-0) : «» .Des sacrifices à répétition qu'il accepte malgré tout, dans l'espoir de réaliser son rêve : porter un jour le maillot bleu de l'équipe nationale du Japon : «» . Un objectif que le club ardennais miroite depuis plusieurs années, pour enfin peut-être regoûter aux grands moments qui ont forgé son histoire. En attendant la reprise du National 2, le CSSA est 13avec huit points en sept rencontres. Et Alpha Kubota lui, va tenter de donner des ailes aux sangliers.