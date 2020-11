Alavés fait trébucher le Real

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Marcelo (Mendy, 70e), Nacho, Varane, Vázquez - Kroos (Isco, 69e), Casemiro, Modrić (Ødegaard, 70e) - Hazard (Rodrygo, 28e), Mariano, Asensio (Vinícius, 63e). Entraîneur : Zidane.



Alavés (4-4-2) : Pacheco - Duarte, Lejeune, Laguardia, Navarro - Rioja (López, 88e), Pina (Méndez, 77e), Battaglia, Jota - Pérez (Sainz, 88e), Joselu. Entraîneur : Machín.

Quand le Ramos n'est pas là, le Real flanche.En l'absence de son capitaine, le Real n'a pas tardé pour rappeler l'importance de l'Espagnol dans cet effectif. Dès la cinquième minute, Marcelo foire une passe en retrait pour Courtois. Sur le corner, Nacho contre une tête de Laguardia de la main, et Lucas Pérez transforme l'essai pour punir d'entrée les. Devant aussi, c'est poussif pour le Real. En l'absence de Benzema et Jović, c'est Mariano qui mène le trio d'attaque. Comme à son habitude, l'ancien Lyonnais s'échine, mais reste sur courant alternatif. Décidé à ne pas attendre un coup de chance, Hazard se lance dans un rush en solo (20). Le Belge est fauché dans la surface, mais l'officiel ne bronche pas. Alerté, l'ancien de Chelsea doit une nouvelle fois laisser sa place plus tôt que prévu. Heureusement, son compatriote dans les buts remporte son face-à-face avec Pérez pour éviter un naufrage précoce du navire madrilène (24).À peine revenu des vestiaires, Courtois fait honneur à son patronyme. Une relance au pied plein axe, une interception de Joselu, et l'ancienne se prive pas pour faire le break dans le but vide. Assez pour que le réveil sonne, dans la? Toujours pas, puisque c'est encore Pérez, dans tous les bons coups, qui frôle le doublé (64). Peu après, Lejeune joue les Superman sur sa ligne pour éviter que Mariano ne réduise la marque (82). C'est donc Casemiro qui s'en charge sur corner, en étant le premier sur le ballon repoussé par PachecoPas suffisant, le Real s'incline malgré une barre sur le gong d'Isco et est relégué à six points de l'Atlético.