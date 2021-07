Kaizer Chiefs FC 0 - 3 Al Ahly SC

Kaizer Chiefs (3-4-3) : Akpeyi - Frosler, Mathoho, Daniel Cardoso, Mphahlele - Bernard Parker, Katsande (Zulu, 76e), Mashiane - Ngcobo (Billiat, 46e), Nurković (Kambole, 90e+2), Blom (Akumu, 59e). Entraîneur : Stuart Baxter.

Al Ahly (4-2-3-1) : El-Shenawy - Tawfik, Benoun (Kahraba, 90e), Ashraf (Yasser Ibrahim, 46e), Maâloul - El Soulia, Hamdi Fathi - El Shahat, Afsha (Mohsen, 90e), Taher (Dieng, 67e) - Mohamed Sherif (Ajayi, 90e). Entraîneur : Pitso Mosimane.

AB

Vainqueur des Kaizer Chiefs (0-3) à Casablanca, Al Ahly remporte la Ligue des champions africaine. Le dixième sacre de son histoire.Malgré une large domination dans le jeu, les Égyptiens manquent de réalisme dans le premier acte. Les tentatives d’Hussein El Shahat et les percées de Mohamed Sherif ne trouvent pas preneur et voient Samir Nurković leur répondre de loin, sans danger pour Mohamed El-Shenawy. Le fait principal intervient finalement peu avant la mi-temps. À la suite d’une vilaine semelle sur la cheville d’Akram Tawfik, l’ailier Happy Mashiane est logiquement expulsé (45+4).À dix, lessont acculés et finissent par craquer. Lancé dans la profondeur sur une sublime passe de Tawfik, Sherif pique son ballon et trompe Daniel Akpeyi. Al Ahly continue sur sa lancée et se voit récompensé dans la foulée par Afsha, d’une magnifique frappe enroulée. Le match est plié et les rouges se contentent de gérer tranquillement, en exploitant le moindre espace. C’est d’ailleurs ce que fait Sherif, trouvant Amr El Soulia d’une talonnade dans la surface, conclue d’un missile dans la lucarne par ce dernier. Les ultimes tentatives sud-africaines, emmenées par Khama Billiat, ne donneront rien, le « club du peuple » est champion. Huitièmes en championnat, les Chiefs devront encore patienter avant de retrouver l'élite continentale.