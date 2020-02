Ajaccio passe devant Lens, Orléans surprend le HAC

Grâce à son succès acquis contre Le Mans à domicile (2-0), l'AC Ajaccio sourit et s'installe à la deuxième place derrière Lorient, également vainqueur à Rodez (0-1). Du côté des déçus, Le Havre est en crise après une défaite sur sa pelouse contre l'US Orléans, pourtant lanterne rouge (1-2) tandis que Grenoble lâche trois points à domicile contre Châteauroux (0-1). Au forceps, Niort et Paris s'offrent respectivement les scalps de Valenciennes et Clermont sur le même score : 1-0.

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il fallait sortir de cette mauvaise spirale de deux défaites consécutives pour Lorient, la mission est accomplie. Au terme d'une belle combinaison entre Yoane Wissa et Vincent Le Goff, Pierre-Yves Hamel arme une tête imparable pour Arthur Desmas et les Merlus prennent les devants. Malgré tout, Rodez ne lâche pas l'affaire et Pape Sané se retrouve tout proche d'égaliser sur une tentative de tête qui échoue de quelques millimètres. Petit à petit, les Ruthénois mettent les bouchées doubles mais la tête de Pierre Bardy est bien claquée au-dessus par Paul Nardi. Voilà Lorient qui creuse l'écart sur Lens, futur hôte de Caen ce samedi après-midi., comme le nombre de buts encaissés par Lorient dans le dernier quart d'heure. Pas cette fois, c'est déjà ça.C'est l'histoire d'un silence d'or avant de voir une barre transversale qui tremble. La faute à qui ? À Samuel Yohou, auteur d'un monstrueux coup de casque sur un corner de Jérémy Ménez. En guise de révolte, les Clermontois mettent Vincent De Marconnay à l'oeuvre sur une double occasion d'Akim Zedadka et Adrian Grbić. Solide comme un roc, la défense parisienne fait honneur à Nâdiya et s'accroche pour faire la bonne affaire dans la course au maintien. Ce sera le cas en fin de partie lorsque Mario Jason Kikonda sert sur un plateau Cheick Timité pour l'unique but de la partie. Clermont n'avait plus perdu en championnat depuis douze journées en championnat, c'est désormais chose faite., comme la température de l'air ce soir au stade Gabriel Montpied.À François Coty, l'AC Ajaccio avait pour objectif de gagner afin de monter sur la deuxième marche du podium. Ensemble, les Corses pensent ouvrir le score sur une frappe enroulée de Matteo Tramoni, mais Gaëtan Courtet se retrouve en position de hors-jeu d'après le corps arbitral. Sans savoir si cette prise de décision influe sur la suite des décisions de l'homme en noir, Ajaccio ouvre le score sur un centre de Cyrille Bayala capté à reculons par Pierre Patron... jusque derrière sa ligne de but. En deuxième période, Courtet sert en retrait Mathieu Coutadeur pour permettre au capitaine de mettre les siens à l'abri d'un éventuel retour. Dominateur et souverain tout le long de la partie, Ajaccio peut légitimement croire à la montée directe., comme le nombre de victoires de l'ACA en championnat depuis le début de la saison.Un coup franc pour mettre de la folie dans une rencontre ? Thibaut Vion dit oui. Grâce à une frappe lointaine avec un rebond vicieux, le meneur de jeu des Chamois met Jérôme Prior à l'exercice de l'arrêt par la manchette. Face à un bloc du VAFC très compact, Niort peine à s'illustrer malgré la volonté de son buteur Ibrahim Sissoko, auteur d'une belle tête en déséquilibre proche de trouver le cadre. Malgré cela, le score n'évolue pas... jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire, moment choisi par Sissoko pour ajuste Prior tout en sérénité. Niort ne lâche pas Paris et reste à deux points du maintien., comme le nombre de buts encaissés par Valenciennes, malgré tout meilleure défense du championnat.La saison 2019/2020 de l'En Avant Guingamp sera symbolisé par le contraste. Capable du meilleur en s'imposant deux fois en deux matchs contre le leader lorientais, mais aussi capable de belles sorties de route à domicile. Une nouvelle fois, les Bretons se mettent dans le dur d'entrée de jeu contre Sochaux à la suite d'une frappe croisée imparable de Jérémie Livolant dans la cage de Marc-Aurèle Caillard. Au courage, Guingamp va revenir dans la partie grâce à l'habile Yannick Gomis d'une frappe à l'entrée de la surface. Mais ce sera tout, et les Guingampais peuvent s'en mordre les doigts., comme la place de l'EAG ce soir, à cinq points du cinquième et du quatrième, Troyes et Clermont.Amine Bassi a beau connaître des hauts et des bas dans son rendement individuel, le numéro 10 de l'AS Nancy-Lorraine est capable d'envoyer un pétard dans la nuit pour boucler une première période proche de se terminer sur un score nul et vierge. Grâce à cette belle frappe lointaine que Xavier Pinoteau voit passer comme un boulet de canon, Nancy mène au score mais laisse entrevoir des brèches. Sur corner, Guillaume Dequaire oblige d'abord Baptiste Valette à une parade réflexe, puis Joris Correa envoie à son tour un missile sous la barre nancéienne. Plus fort mentalement et heureux de retrouver Marvin Martin sur la pelouse, Chambly renverse son adversaire grâce à Thibault Jacques., comme le nombre de but encaissé par Nancy sur coup de pied arrêté cette saison, sans compter l'exercice du penalty.Il y a des erreurs qui peuvent coûter très cher. Heureusement pour Sékou Condé, sa perte de balle à l'entrée de la surface castelroussine donnera une simple alerte via une puissante frappe d'Arsène Elogo sur la barre de Julien Fabri. Peu inspiré, le milieu de terrain isérois va manquer une deuxième occasion franche où un simple plat du pied à un mètre des cages aurait suffit à faire hurler le stade des Alpes. Malgré une domination évidente au niveau des occasions franches, les Grenoblois sont punis par le manque de réalisme lorsque Rémi Mulumba convertit une passe de Romain Grange en but. Opportuniste, la Berrichonne repart des Alpes avec le ventre plein sans être passé par la case raclette., comme le nombre de points qui séparent la Berri de Niort, barragiste.À la poursuite du top 5, Le Havre ne devait pas faire de cadeau à la lanterne rouge orléanaise. Bien malgré lui, Jamal Thiaré n'est pourtant pas assez tueur au moment d'ouvrir le score face au but vide puisque Gauthier Pinaud parvient à sauver le ballon sur la ligne. Heureusement, Alexandre Letellier est aussi généreux au moment de se trouer sur un coup franc frappé par Jean-Pascal Fontaine pour l'ouverture du score. Si le portier visiteur se rattrape grâce à quelques parades, son équipe prend d'abord l'eau au stade Océane. Mais voilà : à force d'attaquer, le HAC s'expose et Vincent Thil se retrouve à la conclusion d'une contre-attaque rondement menée. Avec un score nul à la pause, les Havrais cogitent et Joseph Lopy en profite pour planter un deuxième but afin de rester à six points de Niort, barragiste., comme le nombre de défaites consécutives de l'USO en Ligue 2 avant cette rencontre. Ouf !