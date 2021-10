A Valenciennes, le duel hommes/femmes tient toutes ses promesses

Pour le Vrai Foot Day, les hospitaliers de Valenciennes ont décidé de défendre l'égalité homme/femme. Quoi de mieux que de faire ce duel le jour de la célébration du foot amateur?

Panenka magique

Suspense jusqu'au bout

Par Julien Caluwé

Pour ce rendez vous, le coach Mickael Lemaire a décidé d'aligner huit hommes. Son équipe étant composée de Fabrice, David, Steeve, Jeannot, Abdel, Adrien, Maxence et Atmane. A noter la présence exceptionnelle de notre attaquant phare Mahé (le fils du coach). L'équipe féminine se compose de Rosalie, Ségolène, Amandine, Anne, Mélissa, Brittany, Maéva et leur gardien aux cheveux roses.L'arbitre de la rencontre est notre jeune diplomé Noah Lemaire. Heure de début prévue : 10h. Mais suite à l'intervention du brouillard, le début de la rencontre a été décalé à 11h03 (on avoue aussi que certains joueurs avait du mal à se remettre de leur soirée de la veille).On note la présence d'Andréa, journaliste Sofoot, au bord du terrain du MontHouy ( merci!). La rencontre démarre par l'engagement des femmes. Elles cherchent leurs automatismes et contôlent le ballon dans leur surface. Les hommes maitrisent leur début de match, gestes techniques, dribles, rien ne les arrêtent. Ils trouvent le chemin des filets, merci Mahé, malgré une tres bonne gardienne. Le coach décide de pimenter la rencontre avec de nouvelles régles (deux touches max pour les hommes, deux ballons en jeux...), ce qui déstabilise les hommes. Les femmes en profitent pour ouvrir leur compteur grâce à une magnifique panenka de Anne sur pénalty. Fabrice, le goal commente : «» . Au bord du terrain, tous ont bien vu qu'il avait été en réalité dépassé par cette frappe. La mi-temps est finalement sifflée. La suite ? Repos, boissons, viennoiseries et ventoline...Reprise de la partie dans le même rythme que la premiére mi-temps. Certains hommes solidaires, munis de perruques, s'engouffrent dans l'équipe des femmes.. Le duel homme/femme se transforme en un duel égalitaire avec deux équipes mixtes. Les passes en profondeur et les buts s'enchainent sans donner de vainqueurs dans ce duel... fin du match sur un score de parité. La séance de tirs au buts démarre. Les hommes ont pour consigne de tirer de leur mauvais pied. Chaque joueur et joueuse s'élance a tour de rôle. Le score reste anecdotique. On retiendra la solidarité, le plaisir et la joie éprouvés à l'occasion de ce match mixte. Quel pied d'avoir pu assister à ce beau moment de football.Merci à tous/toutes les participants/es