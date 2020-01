Morel, la valeur dure

Souvent critiqué, parfois moqué, Jérémy Morel a débarqué au Stade rennais à la surprise générale et sur la pointe des pieds l’été dernier. Résultat, à 35 ans, le défenseur s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’équipe de Julien Stéphan. Pas vraiment étonnant pour une valeur sûre de Ligue 1.

2

Sylvain Ripoll : « Jérémy est un sacré athlète »

Validé par Bielsa

Par Clément Gavard

Propos de Sylvain Ripoll recueillis par CG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jérémy Morel serait un joueur banal. Au mieux un bon défenseur de complément, au pire un gars qui ne broncherait pas quand on lui demande de s'asseoir sur le banc. Après huit ans passés entre l’OM et l’OL, le joueur de 35 ans a fait le choix de revenir vers sa Bretagne natale l’été dernier. Direction le Stade rennais - un club qu’il devait rejoindre en 2011 avant de le snober pour répondre à l’appel de Marseille -, où le duo Létang-Stéphan l’a convaincu de signer pour une année. De quoi faire grogner une partie des supporters bretons. Les raisons ? Morel serait cramé, trop lent, plus au niveau pour la Ligue 1, surtout pour un club dont l’ambition reste de choper une place européenne en fin de saison. Verdict après six mois d'expérience : l’international malgache a encore une fois balayé les inquiétudes et les critiques en s’imposant comme un titulaire indiscutable dans l’arrière-garde d’une équipe installée sur le podium à la mi-saison. C’est ce qu’on appelle une valeur sûre.Il faut dire que le principal intéressé n’a pas mis longtemps à se mettre dans la poche les sceptiques : le 10 août, à Montpellier, il est devenu le premier buteur rennais de la saison en championnat après seulement six minutes de jeu, offrant au passage au SRFC un précieux succès pour débuter. D’abord à l’aise dans le 5-3-2 de Stéphan - dans l’axe comme sur le côté gauche de la défense -, Morel n’a pas perdu son statut de titulaire au moment où Rennes est revenu au 4-4-2. Mieux, il est le deuxième joueur le plus utilisé (derrière Hamari Traoré) par le technicien breton depuis le début de saison (17 titularisations sur 18 matchs de L1). «, pose Sylvain Ripoll, adjoint de Christian Gourcuff à l’époque où Morel faisait ses débuts dans l’élite avec Lorient.» En peu de temps, le natif du Morbihan a su se rendre indispensable en charnière centrale - reléguant même le revenant Joris Gnagnon sur le banc -, et se mettre au service du collectif.Un cadeau pour Stéphan, qui peut également s’appuyer sur la polyvalence du trentenaire, parfois utilisé comme latéral gauche quand Faitout Maouassa n’est pas disponible ou doit souffler. Sylvain Ripoll vante surtout sa constance dans les performances : «» Au milieu des années 2000, l’actuel sélectionneur des Espoirs a vu le joueur débarquer chez les professionnels «» , avant que Gourcuff ne prenne la décision de le faire reculer en raison des opportunités et de ses qualités. Dans un rôle plus défensif, Morel est rapidement devenu une évidence, et Ripoll estime que ses qualités n’ont pas beaucoup bougé en plus d’une décennie. «, insiste-t-il.» Un coup de pied dans les clichés.Tout le monde n’a pas la chance de séduire Marcelo Bielsa . À l’OM, le coach argentin était tombé sous le charme du bonhomme, qu’il avait érigé en modèle pour Benjamin Mendy et qu’il avait véritablement installé dans l’axe pour consolider la défense phocéenne. «» , développait-il en mars 2015 devant les médias . Pas toujours irréprochable à la relance, parfois en difficulté dans les duels, il peut surtout se reposer sur sa lecture du jeu et son anticipation, selon Ripoll. «, ajoute le sélectionneur de 48 ans.» Morel a largement prouvé qu'il avait toujours les guibolles et la rigueur pour enchaîner les matchs au haut niveau, sans pour autant avoir l'image d'un très bon défenseur, cumulant pourtant près de 300 matchs à Lyon et Marseille, et bientôt 400 dans l'élite. «, jugeait-il dans un entretien donné àen septembre dernier.La faute à la sévérité des médias ? Celle à l'exigence des supporters ? Ou tout simplement un délit de sale gueule ? Sylvain Ripoll ne détient pas la réponse : «» Sur le terrain comme dans la vie de tous les jours, Morel est souvent décrit comme un gars sûr, un chic type. Un homme avec du caractère - «» , blague Ripoll -, mais surtout un mec simple et discret, dont l'apparition médiatique la plus marquante reste celle dans l'émission. «, conclut Ripoll.» À son âge, il faut dire que ce n'est plus la priorité.