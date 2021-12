30 millions de manque à gagner pour le Barça après sa phase de poules ratée en C1

ABC

Les calculs ne sont pas bons Joan.Le FC Barcelone a été reversé en Ligue Europa après avoir été sèchement battu par le Bayern (3-0) , ce mercredi soir. Et cette campagne désastreuse a de grosses conséquences sur le plan économique déjà compliqué en Catalogne. Le Mundo Deportivo annonce jusqu'à 30 millions d'euros de manque, notamment en raison de la non-qualification en huitièmes de finale, et l'impact que ce reversement aura sur les revenus liés aux sponsors et aux droits télé. Ces derniers seront la plus grosse perte du Barça. Au-delà de ça, les dotations en Ligue Europa sont beaucoup plus faibles, et presque insignifiantes pour une telle institution. Un passage au tour suivant de Ligue des champions leur aurait garanti pas moins de 9,6 millions de bonus, contre seulement 500 000 euros pour le reversement en Ligue Europa.L'avantage de gagner ses matchs de poule en C1 est le bonus financier qui l'accompagne. Et le club catalan n'en compte que deux. Deux succès et un nul : à 2,8 millions la victoire et moins d'un million pour un score de parité, le déficit augmente rapidement. Habituellement, pour s'y retrouver, le FC Barcelone vise les quarts de C1, qui rapportent un joli chèque de 10,6 millions d'euros en plus des dotations précédentes. En C3, il va falloir aller au moins chercher une finale pour retomber dans les clous.La tâche s'annonce difficile, surtout pour le banquier du Barça.