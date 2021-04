30 000 spectateurs pour la première rencontre de Super League

?️ 30,000 fans⚽ 4 goals? One memorable Guangzhou derby?? The Chinese Super League started the 2021 season in grand fashion!#ACL2021 | #CSL pic.twitter.com/QtVpehEDlw — #ACL2021 (@TheAFCCL) April 21, 2021

MDR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une Superligue meurt, une autre renaît.La Chinese Super League a officiellement repris ce mardi avec un match nul (2-2) dans le derby de Canton entre le FC Guangzhou et le Guangzhou City de Mousa Dembélé (pas sur la feuille de match).Une rencontre qui s'est déroulée devant près de 30 000 chanceux, mais pas sans règle. Ainsi, le championnat chinois ne se déroule que dans les villes de Canton (Guangzhou) et Suzhou, alors que joueurs et spectateurs sont soumis à un protocole sanitaire très strict. À noter que dans le même temps, le Shandong Taishan accrochait la victoire sur la pelouse du Chongqing Lifan (0-2).En fait, c'est ça que voulait faire Florentino Pérez, on a juste mal compris !