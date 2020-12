2020 en 20 dates (Première partie)

Si le ballon rond a tourné au ralenti - comme tout le monde - au début de cette triste année, tout s'est ensuite accéléré pour terminer avec un mois de décembre balèze. Signe d’une année 2021 merveilleuse ?

3 janvier : Nathaël Julan s'éteint

6 mars : Christian Jeanpierre quitte TF1

17 mars : L’UEFA reporte l’Euro 2020 à 2021

26 mars : Décès de Michel Hidalgo

30 avril : clap de fin en Ligue 1 et Ligue 2

16 mai : retour du foot en Europe avec la Bundesliga

25 juin : Liverpool met fin à la malédiction

17 juillet : Leeds retrouve la Premier League grâce à Bielsa

31 juillet : dernier match de l’histoire de la Coupe de la Ligue

4 août : San Iker officialise sa retraite

Par Steven Oliveira et Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme pour nous prévenir de ce que nous allions endurer, l’année 2020 a démarré avec un choc dans les Côtes d’Armor : la disparition de l’avant-centre de Guingamp, âgé de 23 ans et apparu une grosse cinquantaine de fois en Ligue 2 avec Le Havre, Valenciennes ou l’EAG. Ce vendredi 3 janvier, seul au volant sur une route nationale dans les environs de Pordic et en direction de Saint-Brieuc, le grand bonhomme d’un mètre 96 perd le contrôle de son Audi Q5, percute un arbre, et on ne parviendra pas à le sauver. Sur demande de la famille, en conflit avec le club breton, plusieurs salariés seront interdits d’assister aux obsèques du jeune joueur. La tristesse, jusqu'au bout.Avant même l'annonce du confinement en France, l’année 2020 de CJP était déjà foutue. Après 32 ans à l’antenne, après l’avoir déjà progressivement rapproché de la sortie avec l’arrivée de Grégoire Margotton, TF1 fait sauter celui dont la voix a notamment rythmé les matchs de l’équipe de France durant huit années et accompagné les dimanches matin danspendant une décennie. Il officialise la chose le 7 mars sur Twitter en remerciant. Sa dernière rencontre ? Un Irlande du Nord-Pays-Bas en éliminatoires de l’Euro vécu dans l’anonymat de TFX, mi-novembre 2019. Mais pas d’inquiétude : en faisant ses cartons, le successeur de Thierry Gilardi est parti avec tout plein de projets dedans Un Euro dans 12 pays en pleine pandémie n’étant pas la meilleure idée du monde - hors pandémie non plus d’ailleurs -, l’UEFA a décidé de reporter l’édition 2020 à juin 2021 . Une aubaine pour l’équipe de France dont la grande majorité des joueurs ne sont pas en grande forme dans leur club. De son côté, le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a expliqué cette décision ainsi :Avant d’expliquer que le but de ce report est aussi de permettre aux championnats européens d’aller à leur terme, les matchs pouvant ainsi se jouer durant le mois de juin. De bon augure pour les supporters qui avaient peur que la saison de Ligue 1 n’aille pas au bout.Le premier titre international de l’équipe de France à l’Euro 1984 ? C’était lui. Le carré magique Michel Platini, Jean Tigana, Alain Giresse et Bernard Genghini/Luis Fernandez ? C’était lui aussi. Épuisé après avoir lutté depuis plusieurs années contre la maladie, Michel Hidalgo est décédé à l’âge de 87 ans. Le début d’une vilaine série pour le football français qui perd deux autres monuments dans la foulée : Pape Diouf - ancien président de l’Olympique de Marseille - et Robert Herbin, ancien coach légendaire de Saint-Étienne qu’il a emmené en finale de la C1 où ces foutus poteaux carrés ont offert la victoire au Bayern Munich. La preuve que tous les carrés ne sont pas magiques.Fin avril, le football est déjà un lointain souvenir lorsque la Ligue fait basculer le sort de la saison : Ligue 1 et Ligue 2 sont arrêtées après la 28journée, et tout le monde est départagé avec un théorème improvisé. Résultat, Lens retrouve l’élite (en compagnie de Lorient) après cinq saisons au cachot, le PSG est évidemment champion de France pour la neuvième fois, le Stade rennais file en C1 et l’OM y refait son apparition, Lyon se retrouve à poil et c’est le début de la bagarre pour les relégués : il faudra trois semaines pour entériner, devant la justice, la descente d’Amiens et Toulouse . Jean-Michel Aulas, lui, rêve encore de saison blanche.Autour de l’Hexagone, les voisins ont décidé de ne pas renoncer à leur fin de saison malgré la pandémie. C’est ainsi qu’au milieu du mois de mai, après plus de deux mois sans match, la BuLi reprend en premier, avec notamment un derby de la Ruhr qui tourne court avec un doublé de Raphaël Guerreiro (4-0 pour Dortmund) , dans une ambiance alors inédite, sans public, mais avec masques et distanciation sociale : le début du nouveau monde. Suivront les reprises au Portugal (4 juin), en Espagne (le 11), en Angleterre et Italie (le 17)... Le frisson des tribunes, lui, n'est toujours pas revenu.C’est qu’outre-Manche, l’enjeu était immense : champions d’Europe et passés à un rien de la gloire la saison précédente , lesde Liverpool ont un titre national à aller chercher, 30 ans tout pile après le 18et dernier du club. En profitant du succès de Chelsea contre Manchester City (2-1), le rouleau compresseur de la Mersey se voit couronné à l’issue de la 31journée - un record dans l’histoire de la compétition - grâce à ses 23 unités d’avance sur le dauphin. Comme un crève-cœur, Jürgen Klopp et ses soldats ne peuvent pas fêter l’évènement avec leurs supporters, mais cela n’empêche pas ces derniers de se réunir dès le soir du sacre, en ville ou devant Anfield.Il existe deux types de personnes : celles qui vouent un culte à Marcelo Bielsa et celles qui ne comprennent pas la hype autour de l’entraîneur argentin. Une chose est sûre, tous les supporters de Leeds United appartiennent à la première catégorie. Il faut dire que l’ancien coach de l’OM leur a permis de prendre du plaisir en regardant leur équipe pratiquer un football chatoyant. Mieux, après une première saison terminée par une défaite en barrage face au Derby County de Frank Lampard, Leeds n’a, cette fois-ci, pas tremblé pour terminer premier de Championship et ainsi remonter dans l’élite après 16 ans d’absence. De quoi permettre aux amoureux du ballon rond d’avoir des frissons rien qu’à imaginer l’affrontement entre Marcelo Bielsa et Pep Guardiola. Ou alors entre Marcelo Bielsa et Jürgen Klopp. Et même face à Roy Hodgson, chaque match de Leeds devrait être un régal pour les yeux.Retour en décembre 2018. Alors directeur général de la LFP, Didier Quillot vient de boucler son appel d’offres sur la Ligue 2 ainsi que la Coupe de la Ligue pour la période 2020-2024. Problème, si la deuxième division a été attribuée à Mediapro et beINSports, la Coupe de la Ligue n’a, elle,. Pas le moindre centime. Face à ce camouflet, la LFP n’avait alors pas vraiment d’autres choix que de stopper cette compétition. Il faut dire qu’elle n’intéressait pas grand monde, les entraîneurs mettant une équipe B, tandis que les supporters n’avaient pas envie de venir au stade un mardi soir pour voir la réserve jouer. Le dernier match de l’histoire de la Coupe de la Ligue restera donc cette finale disputée au Stade de France entre l’Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain. Et finalement, quoi de mieux qu’un bon vieux 0-0 et une victoire du PSG - équipe la plus titrée - pour dire au revoir à la coupe à moustache ?Absent des terrains depuis le 1mars 2019 et un infarctus du myocarde, Iker Casillas a définitivement rangé ses gants au vestiaire. Une retraite bien méritée pour l’Espagnol de 39 ans dont les records de gardien le plus capé du Real Madrid et de laainsi que ses 5 titres consécutifs de Meilleur gardien de football de l'année par l'IFFHS vont être très compliqués à aller chercher. Tout comme les trois titres internationaux majeurs consécutifs remportés avec l’Espagne - Euro 2008, Coupe du monde 2010, Euro 2012 - dans lesquels San Iker a un rôle plus que majeur, à l’image de sa parade folle devant Arjen Roben au mondial en Afrique du Sud. Et comme le chantait si bien l’immense Corneille, tout ce qu’a fait Iker Casillas sur le terrain ou en dehors, il l’a toujours fait. Et c'est pour cela que tout le monde l'admire.