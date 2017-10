Une Roma pharaonique

Grâce à un doublé d’El Shaarawy et un but de Perotti, l’AS Roma est parvenue à prendre le meilleur sur Chelsea et ainsi s’installer en tête du groupe C devant son adversaire du soir et l’Atlético de Madrid. L’opération de la soirée, clairement.

126

[ VIDEO BUT] Ligue des champions Le but magistral d'El Shaarawy face à Chelsea ! Une demi-volée de l'extérieur du pied Sublime ! pic.twitter.com/KnlUCSxWlt — beIN Sports (@beinsports_FR) 31 octobre 2017

Le retour de la momie El Shaarawy

Perotti prend le relais

AS Roma (4-3-3) : Alisson – Florenzi (Manolas, 75e), Fazio, J. Jesus, Kolarov – Nainggolan, De Rossi (c), Strootman – El Shaarawy (Gerson, 75e), Džeko, Perotti (Pellegrini, 86e). Entraîneur : E. Di Francesco

Chelsea (3-4-3) : Courtois – Cahill (c) (Willian, 56e), David Luiz, Rüdiguer – M. Alonso, Bakayoko, Fàbregas (Drinkwater, 71e), Azpilicueta – Hazard, Morata (Batshuayi, 75e), Pedro. Entraîneur : A. Conte

Trente-huit. Soit, en secondes, le temps qu’il aura fallu à El Shaarawy pour foutre une sacrée beigne dans la gueule d’ Antonio Conte et ses hommes. Trente-huit secondes, c’est également le but le plus rapide jamais inscrit par la Roma en Ligue des champions. Puis, tant qu’on y est, jamais Chelsea n’avait encaissé un pion après aussi peu de temps de jeu dans cette compétition. Historique, donc. Et quitte à marquer l’histoire, autant le faire avec la manière. El Shaarawy a donc opté pour une demi-volée de l’extérieur du pied aux vingt mètres. Et pour de ne pas faire les choses à moitié, l’ancien Monégasque s’est offert un doublé trente minutes plus tard. Pas mal pour un mec qui n’avait plus marqué en LdC depuis cinq piges. Pas mal, surtout, pour la Roma qui file en tête du groupe C. Les soirées dans la ville éternelle ont toujours quelque chose de particulier.Après la leçon de football du match aller, tout le monde s’attendait à une affiche de haute volée entre les Romains et les Londoniens. Difficile, pourtant, de faire aussi bien qu’il y a quinze jours, se dit-on. Enfin, l’espace de quelques secondes seulement. Trente-huit, exactement. Le temps nécessaire à El Shaarawy pour envoyer une merveille de demi-volée qui ne laisse pas l’ombre d’une chance à Courtois. Même pas une minute de jeu, donc, et voilà les Romains qui filent en tête. Le spectacle est déjà lancé. Les Anglais ne jettent pas les armes pour autant et essaient tant bien que mal d’apporter une réponse à l’efficacité romaine, en vain. Hazard tente bien de se démener, mais ses tentatives ne trouvent pas le cadre ou seulement les bras d’Alisson. Morata, lui, se permet même de rater l’immanquable à bout portant. Les Italiens n’en demandaient pas tant et profitent même de la fébrilité anglaise pour faire le break. Sur un ballon anodin de Nainggolan, Rüdiger se troue complètement, permettant à El Shaarawy de s’offrir un doublé. Facile de venir à Rome, donc, un peu moins de s’y imposer.Après la douche froide de la première période, difficile pour lesde revenir en conquérants sur la pelouse de l’Olimpico. Pire, les visiteurs frisent même la correctionnelle, mais la lourde frappe de Džeko fuit la lucarne de Courtois pour quelques centimètres. Quelques centimètres, c’est également ce qui manque à Morata, peu de temps après, pour pouvoir réduire le score. Sauf que la frappe de l’Espagnol n’est qu’une illusion tant la Roma maîtrise parfaitement son sujet. Une maîtrise que les hommes de Di Francesco étalent une nouvelle fois peu après l’heure de jeu. À la baguette, cette fois, Perotti qui parvient à repiquer dans l’axe avant de décrocher une puissante frappe au premier poteau. 3-0, les jeux sont faits. Définitivement. D’autant que les Italiens ne lèvent pas le pied et enchaînent les occasions, mais Courtois évite le pire au prix de deux belles parades face aux tentatives de Nainggolan et Manolas. Une bien maigre consolation pour lesqui repartent de Rome avec trois pions dans la besace. Les Romains, eux, restent chez eux tout en se posant sur le fauteuil de leader de ce groupe C. Propre. Très propre.