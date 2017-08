Un jeudi offensif sur le marché des transferts

SOFOOT.com // Transferts // Le point quotidien

Zlatan qui rempile à Manchester United, Dembélé quasiment barcelonais et Arsène Wenger qui oublie Thomas Lemar : ce jeudi a bouclé plusieurs feuilletons redondants du mercato. Et ça fait du bien. Pendant ce temps là, Amiens tente de rapatrier Didier Digard. Et ça aussi, ça fait du bien.