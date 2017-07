Si les équipes du Tour 2017 étaient des équipes de foot...

Trois semaines de Tour de France, c'est un vainqueur, beaucoup de siestes mais aussi quelques enseignements. L'heure est venue de faire le bilan. Par équipe.

1

AG2R La Mondiale = AS Saint-Etienne 76

Team Sky =

BMC Racing = OM 1994/1995

Dimension Data = Chelsea 1998-1999

Lotto-Soudal = le Lorient de Gourcuff

Movistar = l’Equipe de France 2002

Quick-Step Floors = l’OM de Bielsa

Sunweb = Leicester 2015/2016

Tu dois être fier de @WarrenBarguil de la haut mon didier #Legende pic.twitter.com/sss7M24f2Z — samuel lothoré (@SLothor) 20 juillet 2017

Direct Energie = le SM Caen x ESTAC 2016-2017

Wanty-Groupe Gobert = l’équipe de Ligue des Masters à PES

Lotto NL-Jumbo = le TFC 2015/2016

Bora-Hansgrohe = L'équipe de France 1993

Trek-Segafredo = Le Milan AC 2010

Bahrain-Merida = l'OM, le 8 août 2015

Cofidis = Le Hebei China Fortune

Orica-Scott = Rennes version 2015-2016

UAE Emirates = Arsenal

Fortuneo-Oscaro = l'Algérie 2010

Katusha-Alpecin = Finlande 1989-2010

Cannondale-Drapac = la Grèce 2004

FDJ = Le Brésil 2014

Par Swann Borsellino et Théo Denmat

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

. Enfin presque. Plus belle équipe française sur les courses de trois semaines, la bande à Vuillermoz, Revelli, Balekants et Larqué a fait vibrer la France au rythme de ses coups de pédale. Manque de bol, les poteaux du stade Vélodrome, qui a accueilli le contre-la-montre de la 20ème étape, étaient carrés. Un coup du sort qui a fait passer l'Ange Bleu, Romain Bardet, tout près de la catastrophe et qui a profité au Sky de Munich de Gerd Froome. L'histoire ne dit pas si, comme Rocheteau avant lui, Romain Bardet était touché à la cuisse avant le duel décisif...Tout seul, c’est tout de suite plus dur. Vainqueur avec autorité à la Planche des belles filles, Fabio Aru s’est retrouvé isolé après les 11ème et 13ème étapes à la suite des abandons de ses Joe Allen et Aaron Ramsey à lui, Dario Cataldo et Jakob Fuglsang. Alors forcément, quand ça s’est compliqué par la suite, le Gareth Bale du peloton - désolé à Geraint Thomas, vrai camarade d’école du Madrilène - a flanché.L’avenir devait être doré : les fesses posées sur le toit de l'Europe, l'équipe avait de la gueule. Puis est arrivée la tuile : Richie Porte tombe dans le col de Valenciennes et son escouade passe d’équipe phare de la compétition à une bande de lascars de seconde zone. Heureusement, pour redorer le blason déchu de ces anciens favoris, un Irlandais a surgi : Tony Cascarino du peloton, Nicolas Roche a tenté les attaques en vain. Ne leur dites surtout pas qu'ils vont devoir attendre dix-sept ans pour gagner une course.Dans un vestiaire comme dans un bus, il ne peut y avoir qu’une seule star, qu’un seul vrai sprinteur. Lorsque Gianluca Vialli fait venir Pierluigi Casiraghi à Chelsea à l’été 1998, il espère en faire son buteur. Manque de bol, embêté par une cuisse, le Mark Cavendish du coin vit une saison presque vierge. Il faut alors quelqu’un pour aider Gianfranco «» Zola à survivre. Et cette personne est un grand costaud Norvégien : Tore Andre Flo, qui plante 20 buts lors de cet exercice. En espérant quand même qu'Edvald Boasson Hagen ait une fin de carrière un peu plus sexy...À plat où dans la montagne, ce 4-4-2 a autant de gueule que peu de résultats. Véritables Merlus du peloton, les hommes de la Lotto-Soudal ont attaqué, encore et encore, sans jamais parvenir à ramasser une victoire. Pire, dans ce monde impitoyable, leurs intentions de jeu n’ont pas été reconnues par la presse. La preuve, le Yann Jouffre belge, Thomas De Gendt, n’a pas eu droit au prix du supercombatif, pas plus que Tony Gallopin, franchement remuant après une première semaine compliquée. Et si, côté belge, on peut sourire en pensant à Tiesj Benoot qui a du Raphaël Guerreiro , Andre Greipel lui, a du Vincent Aboubakar : il a beaucoup tenté mais n'a rien cadré.Quintana, Amador, Bennati, Betancur, Castroviejo, Herrada ou encore Valverde. Comme l’équipe de France 2002, la Movistar 2017 avait de la gueule sur le papier. Comme l’équipe de France 2002, la Movistar a peut-être perdu son meilleur élément dès le début de la compétition. Comme l’équipe de France 2002, la Movistar a fait plus que décevoir : elle a été invisible. On ne dirait pas comme ça mais ça aurait pu être pire : Johnny Hallyday aurait pu lui faire une chanson.Quoi de mieux qu'un cocktail de panache, de frissons et de résultats ? Rien. C’est à peu près à cette ivresse qu’on eu droit les amoureux de la Quick-Step en début de Tour de France . Roi tout puissant du sprint, Marcel Kittel a écoeuré la concurrence alors que Philippe Gilbert enchainait les roulettes dans les échappées. Et quand tout ce petit monde n’arrivait pas à grimper, Dan Martin était là pour dynamiter le groupe des favoris. Puis la deuxième partie de Tour est arrivée, Gilbert a abandonné, Kittel a suivi et Martin a sombré jusqu'à disparaître du top 5. Un conseil : attention au début de saison prochaine, il ne faudrait pas que Tom Steels, le directeur sportif, se barre après la première course de la saison.On attendait la guerre des étoiles entre la Sky, la Movistar ou AG2R. On attendait les pois de Rafal Majka ou de Thibaut Pinot, le maillot vert de Peter Sagan. On n'a rien eu de tout ça. Après un Giro remporté par Tom Dumoulin, la Sunweb a confirmé que cette saison était sa saison. Revenant souriant mais revenant quand même et prince du panache, Warren Barguil a éclaboussé le Tour 2017 de sa classe et a fait chialer Richard Virenque, sa version 1.0. Surnommé «» , le sémillant Michael Matthews a lui profité de son aptitude a passer les cols et du travail de ses coéquipiers pour sortir Kittel du jeu pour ramasser le maillot vert. Résultat : quatre victoires d’étape et deux maillots distinctifs. Chapeau Ranieri.Le vieux qui part et le vieux qui reste. Nicolas Seube du peloton, Thomas Voeckler aura fait ce qu’il a pu pour sa tournée d’adieu. Il a surtout vu le petit Lilian «» Calmejane éclore au plus haut niveau, ce qui le rassure au moment de tourner la page. Benjamin Nivet de la Grande Boucle, Sylvain Chavanel, lui, en a encore dans les jambes. La preuve avec ce dernier contre-la-montre à Marseille pour son 17ème Tour de France . En revanche, l’histoire ne dit pas si Pantxi Sirieix est un Haimar Zubeldia dans l’âme.Rafraichissant, divertissant, plaisant, mais quand même très léger en terme de niveau mise à part la doublette d’attaque Minanda-Castolo, autrement appelée Guillaume Martin - Yoann Offredo.D'abord, des catastrophes en pagaille. Robert Gesink qui abandonne sur une chute un jour après avoir manqué la victoire d'étape. George Bennett qui abandonne à son tour alors qu'il était tranquillement installé dans le top 10. Après cette 16ème étape, avec son équipe au bord du gouffre, Pascal Dupraz a dégainé sa causerie. Touché par les vidéos de sa famille, la pépite Primoz Roglic est allé chercher une magnifique victoire à Serre Chevalier. Quelques jours plus tard, la patte gauche de Dylan Groenewegen a offert le maintien à la Lotto Jumbo sur les Champs-Elysées. C'est con, le maillot rose, c'est pour le Tour d'Italie.Un leader charismatique laissé de côté pour son comportement et une élimination toute naze contre la Bulgarie : l’équipe du fantasque Peter Sagan ressemble en tout point à l’Équipe de France 1993 privée d’Éric Cantona, qui n’hésitera pas à se venger deux ans plus tard en balançant unà un supporter de Crystal Palace. Toujours prompts à faire le show, ceux-là. C’est pas la détente, à Bora-Bora…On pourrait résumer le Tour de la formation américaine avec deux noms : Alberto Contador et Bauke Mollema. Le premier roulait sa dernière Grande Boucle et voulait partir en retrouvant un peu de son lustre d’antan, comme le Ronaldinho du Milan AC de 2009. Puis à ses côtés, c’est bien la saison du second, le petit Bauke « Pato » Mollema, que l’on retiendra, car c’est celui qui vient conclure les actions. 1m81, 64kg. Toute ressemblance physique avec le corps en mousse de Pato est fortuite.Ion Izagirre et Marcelo Bielsa ont un point commun. Pas positif pour un sou, on pourrait même parler d’une fâcheuse tendance à abandonner leur équipe dès la première étape. L’un, au soir d’un contre-la-montre durant lequel il s’était cassé la gueule, et l’autre au soir d’un match contre Caen au cours duquel il s’était aussi viandé. Reste donc des canaris perdus, errants sans but d’une cage à l’autre, d’une ligne à l’autre. Ça aura au moins permis de découvrir Florian Thauvin et Sonny Colbrelli.» Oui, mais à réfléchir ainsi, le Hebei China Fortune se retrouve avec Lavezzi, trois réalisations en 36 matchs, et la Cofidis avec Nasser Bouhanni, toujours sixième. Le voyage était cool, en tout cas.Il fut un temps où Ousmane Dembélé portait aussi un maillot blanc. C’était à Rennes, à une époque où il ne faisait pas forcément bon signer dans l’écurie bretonne lorsque l’on visait un grand Tour. Alors comme Simon Yates cette année, Ousmane a pris les choses en main, s’est retrouvé tout seul aux côtés des leaders dans les cols hors-catégorie, et puis a signé ailleurs l’année suivante pour avoir de meilleurs coéquipiers.Pour aligner les noms ronflants sur la feuille de match, là ça y va : Atapuma, Ulissi, Marco Marcato... Il y a même le petit Alexis Sanchez du peloton, Louis Meintjes. En revanche, niveau résultat, on cherche encore. Une bonne équipe de ventre mou, satisfaite de sa quatrième place en Premier League et de pouvoir placer un gus huitième au général. Attention, des rumeurs rapportent que Fabio Aru pourrait débarquer la saison prochaine… Arsène Wenger a sorti le chéquier.Brice Feillu le sait, il n’a pas choisi l’équipe la plus talentueuse sur le papier, lui le surdoué de la montagne. Fortuneo-Oscaro, pas inscrit dans le World Tour, invité par Christian Prudhomme… Mais au mental, l’équipe est allée foutre quelques frissons dans l’échine du peloton de cadors, échouant même près de la victoire avec Élie Gesbert, septième de la dernière étape de haute montagne le 22 juillet. Un peu comme l’ Algérie de coach Vahid, passée à un boyau de bouffer le cerveau de l’ Allemagne de Joachim Löw Jari Litmanen de son équipe, Tony Martin a eu deux occasions et demi (deux chronos, une échappée en moyenne montagne), il les a manquées. Le reste a été une longue traversée du désert qui avait ça de positif que tout le monde s'en foutait.Pas une étape marquante, pas un frisson dans le jeu, et toujours une tête ou un boyau sur corner pour venir prendre les bonifications de fin de match. Les spectateurs auront passé leur Tour à attendre une attaque de Pierre Rolland comme ceux de 2004 cherchent encore le panache de cette Grèce ultra-défensive suceuse de roues, mais qui aura enfin permis à Ángelos « Uran » Charistéas de sortir de son statut d’éternel remplaçant dans les grandes équipes. Ne manquerait plus que Rigo signe à Arles -Avignon...Il y avait pourtant de belles promesses sur le papier : Thibaut Pinot, le Neymar français, Rudy Molard, le David Luiz du Rhône, et puis aussi Arnaud Démare, le Fred du peloton. Mais à vouloir faire les patrons à la maison, les gamins de Marc Madiot craquent complètement dans les cols hors-catégorie, pour finir par se taper la honte avec 40 minutes de retard sur des mecs hyper premier degré avec leurs. Bah ouais, c’est la malédiction du 8 juillet, mon pote.