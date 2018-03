Lyon n'évite pas la bérézina

À la fois trop laxistes et pas assez tranchants, les Lyonnais ont gâché leur huitième de finale retour alors que la qualification leur tendait les bras. Une élimination qui s'est dessinée dans les cinq minutes qui ont suivi le premier but de l'OL.

Lyon puni

Un smash de Cornet pour relancer le match

Olympique Lyonnais (4-3-3) : Lopes - Tete, Marcelo, Diakhaby, Marçal (Mendy, 70e) - Tousart, Ferri (Maolida, 68e), Ndombele - Cornet, Díaz, Depay (Traoré, 65e). Entraîneur : Bruno Génésio

CSKA Moscou (3-5-2) : Akinfeev - Ignashevich, Berezutski, Berezutski (Schennikov, 45e) - Golovin, Dzagoev (Gordyushenko, 94e), Kuchaev, Natkho, Nababkin - Wernbloom, Musa (Vitinho, 73e). Entraîneur : Viktor Goncharenko

Compliqué de trouver l'équilibre quand on a obtenu une toute petite avance à l'extérieur au match aller. Faut-il tout tenter et prendre des risques pour marquer et se mettre à l'abri ? Ou bien bétonner et faire les planqués pour tenir le score en sacrifiant le beau jeu sur l'autel de la qualification ? Les Lyonnais ont choisi la moins bonne des solutions, c'est-à-dire de ne pas choisir. Du coup, ils ont oscillé entre des phases offensives où ils ont été à peine audacieux, et des phases défensives pas toujours bien gérées où ils se sont faits peur. Avec à la clé une erreur fatale : croire que la partie était gagnée après le but de Maxwell Cornet . Un relâchement impardonnable quand on prétend entrer dans le top 8 d'une compétition européenne, et qui a finalement couté leur place en quart de finale aux hommes de Génésio.Les Lyonnais abordent le match avec des mots d'ordre simples et efficaces : rigueur et discipline. Deux ingrédients qui n'aident pas à offrir des matchs spectaculaires, mais qui permettent de gérer intelligemment une victoire 1-0 à l'aller. Quelques frappes lyonnaises pleuvent en début de match histoire de montrer aux Russes que la danger est toujours là, et les coéquipiers d' Anthony Lopes s'appliquent aussi pour ne pas faire de boulette en défense. De la possession, du pressing et de l'envie, le cocktail est parfait pour ne pas laisser les Russes respirer, mais tout irait encore mieux si les Gones avaient la bonne idée d'être dangereux dans le dernier geste. À l'image de Mariano Díaz qui fout des occasions en l'air à cause de son individualisme, l'OL vendange et laisse le CSKA s'offrir quelques contres dont Kuchayev puis Musa profitent pour mettre la pression sur Lopes. Akinfeev s'illustre à la demi heure de jeu pour stopper du pied un tir pas assez croisé de Mariano , puis cinq minutes plus tard pour claquer superbement une tête de Maxwell Cornet . Un Cornet qui crame bêtement un contre immanquable dans la foulée, et c'est logiquement que le CSKA punit Lyon d'une superbe frappe enroulée de Golovin.Personne n'a envie de se coucher à minuit après des prolongations interminables, alors les deux équipes reviennent sur la pelouse en mettant les bouchées doubles. Cornet n'est pas toujours malin, mais il est rapide et multiplie les courses pour épuiser les défenseurs. De l'autre côté du terrain, la défense de l'OL n'est pas toujours sereine quand il faut couper les passes ou assurer la relance, mais Tete se rattrape en envoyant un grand rush avant de centrer pour Cornet qui trompe enfin Akinfeev. Le tout alors que le ballon était sorti, juste devant devant un arbitre de surface qui devrait faire soigner ses yeux. Ivre de joie, l'OL de relâche et oublie de défendre sur l'action qui suit et Nababkin n'en demandait pas plus pour servir Musa dans la surface pour le 2-1. Le cauchemar continue juste après quand un nouveau centre à ras-de-terre arrive dans les pieds de Wernbloom, qui canarde et marque le troisième. L'Ol est dos au mur mais les changements de Genesio fonctionnent, à l'image de Traoré qui donne une passe décisive à Mariano pour relancer ce match fou. Lyon multiplie les tirs et butant sur un solide Akinfeev, quand ils ne ratent pas des occasions à bout portant. Les Lyonnais peuvent se prendre la tête à deux mains, leur campagne européenne s'arrêtera ce soir.