Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de l'OL

#6: Nestor Combin

Il a formé avec Fleury Di Nallo le duo le plus prolifique de l’histoire de l’OL. « On faisait mal, très mal. C’est resté un ami. On a fait l’armée ensemble, l’équipe de France militaire... C’est mon frère, quoi. » témoigne aujourd’hui Nestor « La Foudre » au moment d’évoquer sa relation avec le « Petit Prince de Gerland » .Né en Argentine, Nestor Combin arrive en France à l’âge de dix-huit ans. Ses débuts avec l’Olympique lyonnais sont assez difficiles, mais l’arrivée de Di Nallo pour l’épauler sur le plan offensif transcende ses performances. Les deux attaquants permettent au club de remporter la Coupe de France en 1964, le premier trophée de l’histoire du club, en battant Bordeaux 2-0 en finale (doublé de Combin). L’attaquant doté d’une technique remarquable, très intéressant dans ses déplacements, commence alors à se faire un nom sur la scène internationale et attire l’œil des grands clubs européens. Ainsi, lorsque l’OL l’emporte 5 buts à 2 contre contre le Real Madrid de Puskás et Di Stéfano lors d’un match amical à Grenoble grâce à un triplé de Combin et un doublé de Di Nallo, le président madrilène Santiago Bernabéu toque à la porte du président lyonnais. « Je veux le 8 et le 9. (Di Nallo et Combin) Di Stéfano et Puskás n’ont plus vingt ans, il faut que je les remplace. » Réponse des dirigeants lyonnais : « Non, désolé. Le 9, il est pris, déjà. » L’OL avait ainsi déjà conclu un marché avec la Juventus au sujet du transfert de l’attaquant aux 8 sélections chez les Bleus. En Italie, Combin gagnera deux coupes nationales avec la Juve puis le Torino avant de filer à l'AC Milan. Il reviendra terminer sa carrière en France à Metz puis au Red Star. Septième meilleur buteur de l’histoire de l’OL (à égalité avec Sonny Anderson), Nestor « La Foudre » ne suit plus véritablement l’actualité des Gones aujourd’hui : « Je n’aime plus vraiment ce club. Leur président (Jean-Michel Aulas, ndlr) est tellement répugnant que je ne peux pas le voir. Je déteste l’hypocrisie. Les gens comme ça, ça ne m’intéresse pas. Mais attention, ça reste un très bon souvenir, l’OL. »