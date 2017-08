Le Havre en patron, Auxerre en poltron

Dans une soirée avec des buts spectaculaires, des cartons et des rencontres à suspense, Reims et Le Havre ont confirmé leurs respectives première et deuxième place au classement. Auxerre est en galère, et Tours qui n'a toujours pas marqué en quatre journées de championnat ferme la marche.

Résultats et classement de Ligue 2



Par Hugo Lallier et Jérémie Baron Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

87ème minute, à quarante mètre des buts, Martin envoie une reprise de volée sensationnelle du gauche dans les bois d'un Jourdren légèrement avancé pour arracher le match nul. Cette rencontre avait les allures d'un choc de Ligue 1. Elle a tenu toutes ses promesses. Du jeu, du rythme, des occasions et surtout des buts pour fournir le scénario d'un match à suspense. Et pourtant après 16 minutes de jeu, le public de Marcel Picot aurait pu penser que c'était déjà plié puisque lespiquent par deux fois par l'intermédiaire d'Hadji puis Ba. Mais, Sochaux séduisant dans le jeu ne baisse pas la tête et continue d'afficher un beau visage à l'image de Tardieux qui a l'audace de tenter la volée pour réduire le score. Jourdren, amateur de beau geste, ne veut pas que cette frappe finisse aux oubliettes et y va de sa petite faute de main. Nancy perd deux points devant un public qui se serait bien passé de cette fin de match et qui risque de chanter à nouveau à la gloire de Chernik.Quand deux miraculés se rencontrent, ce n'est pas forcément très joyeux. Ajaccio, qui après un ultime appel devant la DNCG avait réussi à annuler sa rétrogradation en National 1 et le Paris FC , repêché à l'échelon inférieur, n'ont pas vraiment égayé la soirée des quelques supporters venus à François-Coty. Le public ajaccien pourra tout de même se consoler avec les trois points pris et une belle dernière réalisation de Laci , en fin de match, après une très belle action collective.Ribéry au corner pour la tête de François Clerc et le but pour le GFC Ajaccio. Non, vous ne rêvez pas, ce but a bien été marqué au Stade Ange-Casanova. Mais c'est le frère de Franck, Steeve qui est à la passe pour un centre repris par Clerc puis retouché par le défenseur normand Basque qui envoie le ballon dans ses propres filets. Le Gaz avec ses autres internationaux Bréchet et Perquis s'offre une victoire à l'accentDans un match qui démarrait aussi mollement que l'épisode de Joséphine Ange Gardien sur la une, tout le monde attendait un miracle et il s'est bien produit. Quarante-quatrième minutes, Niort a un coup-franc aux vingt mètres, Romain Grange s'en charge et d'un claquement doigt, il envoie le cuir dans la lucarne. L'émotion est grande pour le numéro 29 qui vient checker sa fille dans les tribunes et lâche sa petite larme. C'était l'instant émotion de cette soirée de Ligue 2.Pour ce « Pierre Boubico » , le twittos fou n’a pas déçu. Il est d’abord au centre lors des deux premiers pions de l’USO, notamment sur la belle sacoche de Cambon (25ème). La suite est tout aussi notable pour le milieu, avec un CSC bien con inscrit de l’arrière du crâne sur un méchant ricochet du cuir. Les Orléanais ne faiblissent et enfoncent l’ AJA à l’entrée du deuxième acte (57ème). Puis plus rien, Auxerre faisant plutôt pâle figure. En enregistrant un second revers consécutif. 0 + 0 = la tête à Gillot ? Clermont était une des trois seules équipes à ne pas encore avoir mangé le moindre pion en ce début de saison. L’attaque des Merlus a rempli sa mission et s’est appliqué à venir effacer cette stat, ce vendredi. Après une heure de jeu maussade, Denis Bouanga transperce les filets auvergnats (59ème), avant que Faïz Selemani ne vienne nettoyer la lucarne de Paul Bernardoni dans la foulée (63ème). Le tout sans Jimmy Cabot , resté sur la banquette. Le siège de Jimmy «» .Auteur d’un début de saison canon, le HAC continue de faire frissonner ses aficionados. En Normandie, les copains de Yohan Thuram les font trembler et attendent la 85ème pour signer un nouveau succès, le quatrième en autant de journées, alors que les visiteurs du stade Océane étaient tout proche de se taper le seul zéro pointé de la nuit. Avant cela, Ferhat avait prouvé que l’on pouvait s’appeler Zinedine et tout de même trembler au moment de taper un penalty, avec une tentative bien molle qui aurait pu coûter cher (41ème). « C’est une finale de Champion’s League, pour moi » avait déclaré avant la rencontre le coach nordiste Faruk Hadzibegic . On espère quand même qu’il y aura plus de spectacle le 26 mai prochain à Kiev.