Le HAC surfe sur sa lancée et met le cap sur Ajaccio

Faites couler un Bain dans une Fontaine, et la défense adverse va prendre l'eau.On joue la 38minute de ce premier acte tiède des play-offs entre Havrais et Brestois, quand Denys Bain sert Jean-Pascal Fontaine . À 40 mètres des cages bretonnes, le milieu de terrain augmente la pression, percute et déclenche une frappe enroulée puissante, qui troue les filets de pêche de Larsonneur. 1-0 pour le HAC, au stade Océane. Jean-Pascal Fontaine est un agitateur, un provocateur, un animal que l'on retrouve en deuxième période : contrôle de la poitrine, reprise en demi-volée... contrée par Johan Gastien . Le Brestois n'est pas loin de doucher son gardien, pris à contre-pied, mais le ballon fuit juste à côté du poteau. Le deuxième dégât des eaux arrive en fin de match. Alexandre Bonnet inscrit le deuxième but havrais. 2-0, la température grimpe de chaque côté : Butin et Youga se font expulser, Jean-Marc Furlan aussi, parce qu'il est entré sur le terrain. Bref, Le Havre a coulé Brest Grâce à cette sixième victoire consécutive, vendredi soir, les Normands vont mouiller leur drakkar à Ajaccio, pour gagner le droit d'affronter le 18de Ligue 1 en aller-retour. Dix ans après, l'homme Fontaine, fidèle aux Ciel et Marine depuis le début de sa carrière (excepté un prêt à Beauvais en 2010), espère bien revivre le plaisir d'une nouvelle montée en Ligue 1. En plus, cette fois, il est équipé de son Bonnet de Bain.