Cet hiver, l'Inter veut frapper fort.Si le nom de Javier Pastore revient avec insistance depuis plusieurs jours, l'opération s'annonce compliquée et leen est conscient. Dans son édition du jour, leannonce que lesvisent deux joueurs pour se renforcer cet hiver : l'ailier du Barça Gerard Deulofeu et le milieu du Jiangsu et ancien de Chelsea Ramires.Selon les informations du quotidien italien, Deulofeu souhaiterait revenir en Italie où il a réalisé une belle saison l'an passé avec le Milan (4 buts et 3 passes décisives). Très peu utilisé par Valverde cette saison et poussé vers la sortie par l'arrivée de Coutinho, le joueur de 23 ans serait intéressé par l'idée de rejoindre la capitale lombarde. Problème, l'Inter ne peut proposer qu'un prêt alors que le Barça aimerait rajouter une option d'achat obligatoire. Pour parvenir à ses fins, le club catalan pourrait mettre une option sur le prometteur défenseur Milan Škriniar, en cas de vente de celui-ci.Concernant Ramires, un retour en Europe plaît autant au joueur qu'au directeur sportif de l'Inter, Walter Sabatini., qui évoque elle aussi la rumeur ce lundi, précise que le joueur «» .Sans argent, difficile d'avoir les moyens de ses ambitions.