Jérémy Ménez se tire au Mexique

693

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Arrivé cet été à Antalyaspor depuis la Gironde, Jérémy Ménez change déjà d'air. Et quoi de mieux que le soleil mexicain pour relancer une si belle carrière ? Après seulement 215 minutes et sept petits matchs en Turquie , JM7 s'est engagé avec le Club América et jouera donc le championnat de clôture qui commence le 8 janvier.L'occasion pour Ménez de retrouver le chemin des filets, lui qui n'a plus marqué depuis le 4 février 2017. C'était avec Bordeaux face à Rennes APG et ses Tigres peuvent trembler.