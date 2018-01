Falcao gâche le récital de Super Mario

Après un match globalement maîtrisé, notamment grâce à un immense Mario Balotelli, Nice a fini par craquer au dernier moment. L'œuvre de Falcao, qui sauve les apparences pour Monaco.

254

Super Balo

Falcao le sauveur

Monaco (4-2-3-1) : Subašić - Sidibé, Glik, Raggi, Jorge - Moutinho, N'Doram (Ghezzal, 81e) - Diakhaby (Jovetić, 76e), Lemar, Baldé (Lopes, 69e) - Falcao

Nice (4-3-3) : Benítez - Burner, Marlon, Dante, Le Marchand (Sarr, 60e) - Lees-Melou, Cyprien, Seri - Saint-Maximin, Balotelli (Srarfi, 93e), Pléa

Les Monégasques sont des petits filous. On joue la toute dernière minute du temps additionnel, et les hommes de Leonardo Jardim sont menés 2-1 dans un match où ils ont été malmenés. Jorge va chercher une faute de Pierre Lees-Melou à l'entrée de la surface. Il se relève à peine pour jouer vite le coup franc vers Stevan Jovetić. Le Monténégrin ouvre son pied et bute sur Walter Benítez. Mais le Tigre est là, devant tout le monde, pour profiter de la naïveté des jeunes défenseurs niçois et pousser le ballon au fond des filets. C'était son premier ballon touché dans la surface en plus d'une heure et demie de jeu. Apparemment, les grands attaquants n'ont guère besoin de plus.Dès le début du match, les deux équipes mettent une grosse intensité dans les duels. Mais après quelques minutes à se rentrer dedans, une tendance se dessine : comme en Coupe de France il y a une semaine, l' OGC Nice prend peu à peu le contrôle du ballon, tandis que Monaco attend l'erreur pour piquer en contre. Les Aiglons, même si plus prudents qu'il y a une semaine pour ne pas se faire piéger de la même manière, ne peuvent s'empêcher de prendre plus de risques que leurs adversaires. Monaco a dû mal à enchaîner trois passes, mais le scénario cruel du match de Coupe se reproduit.À l'heure de jeu, sur un centre d' Allan Saint-Maximin , Pierre-Lees Melou lève bien le ballon sur son contrôle pour décocher une bonne reprise de volée, captée par Subašić. Quelques secondes plus tard, c'est Monaco qui contre et se montre pour la première fois dangereux. Thomas Lemar centre du pied droit vers Adama Diakhaby , qui touche le ballon de la main. La balle rebondit ensuite sur le dos de Keita Baldé, avant de revenir dans les pieds de Diakhaby. L'attaquant monégasque marque, malgré la probable faute de main. Un énorme coup sur la tête pour les Aiglons, qui payent cher leur manque de réalisme et d'agressivité dans le domaine offensif.Mais au lieu de planter le deuxième pion comme en Coupe de la Ligue, Monaco fait l'erreur de se contenter de gérer jusqu'à la mi-temps. Du coup, au retour des vestiaires, les Niçois ne sont pas du tout hors course, et décident d'accélérer tout de suite. Bien sûr, la solution vient d'un homme : Mario Balotelli . Déjà principal détonateur des Niçois en première période – première frappe du match dans les bras de Danijel Subašić et bon coup franc direct qu'il a lui-même provoqué –, l'Italien permet donc aux siens d'égaliser. Une nouvelle fois sur un très bon centre de Saint-Maximin, l'ancien Milanais coupe parfaitement entre Kamil Glik et Andrea Raggi pour tromper Subašić. Monaco est dans le dur. Et malheureusement pour les Monégasques, Super Mario n'en a pas fini avec eux. Peu après l'heure de jeu, il double la mise sur une bonne percussion et une frappe contrée par Andrea Raggi. Son 18but de la saison toutes compétitions confondues, record personnel égalé. Mais alors que Monaco ne semble pas en mesure de relever la tête, les Niçois, probablement usés, se relâchent dans le temps additionnel. Après une poignée de situations très chaudes, quelques cafouillages devant leur but, les Aiglons font la faute de concentration de trop et, dans un autre style que Balotelli, moins flamboyant, Falcao fait aussi son taf d'avant-centre. C'est ballot.