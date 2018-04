Et maintenant, on garde qui ?

Paris va peut-être ajouter une nouvelle Coupe de France à sa collection de titres nationaux. En tout cas, le PSG s'en rapprocherait en cas de victoire à Caen ce mercredi soir en demi-finales. Oui, mais Paris s'est encore planté en Coupe d'Europe. Comment inverser une tendance qui paraît irrémédiable ? Les professionnels du « y a qu'à » ont la réponse : en changeant tout ! Mais alors, qui est menacé par le coup de balai qui s'annonce ?

2

Les sièges éjectables

Les points d'interrogation

Tu bluffes, Martoni

Les intouchables

Les anciens intouchables qui vacillent

Le cas Neymar

Neymar passe une super soirée : il vient de toucher Roi + Dame, il est serein pour la suite.#PSGASM pic.twitter.com/Wv7TC9QEFD — SO FOOT (@sofoot) 15 avril 2018

Par Alexandre Doskov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Loin de ceux qui vont rester et de ceux sur qui on a un doute, il y a ceux qui ont déjà mis leurs slips dans la valise et pris rendez-vous avec l'agent immobilier pour l'état des lieux de sortie. Une liste qui commence bien entendu par Unai Emery . Quelques voix ont eu beau s'élever ces derniers jours pour demander son maintien, le sort du coach parisien est scellé depuis la double défaite contre le Real. En passant plus de temps à parler de son futur que du titre après le match contre Monaco Javier Pastore a lui aussi confirmé ce que tout le monde savait déjà : il a 99,9% de chances de quitter le PSG à la fin de la saison. Thiago Motta , lui, s'apprête carrément à sortir la très grande voile puisqu'il prendra sa retraite en juin prochain. Mais pas de panique, l'homme aux deux passeports devrait rester dans le coin et est fortement pressenti pour prendre en main les U19 du PSG . Autre départ acté de façon quasi certaine, celui de Kevin Trapp , qui en a marre de poser ses fesses délicates sur le banc de touche. Sinon, il y a aussi les cas Guedes , Jesé, Krycho et Ben Arfa. Mais tout le monde a oublié qu'ils appartiennent encore au club de la capitale, et cette petite bande prendra bien vite la poudre d'escampette.Comme chaque année depuis trois saisons, on va encore avoir droit à une polémique autour des gardiens du PSG . Ça avait commencé avec Sirigu vs Trapp en 2015, et ça a continué avec Trapp vs Areola depuis 2016. Peu importe qui Paris recrute à ce poste au, une querelle va enfler. Si le PSG prend seulement un gardien de bon niveau, on va se demander quelle est la valeur ajoutée et la hiérarchie sera contestée dès le départ. Si Paris craque et recrute un cador, Areola le vivrait mal et quitterait son club formateur. Le PSG serait alors obligé de chercher une doublure, ce qui est toujours une belle galère.Aujourd'hui, Areola se pose des questions sur son avenir. La preuve, il n'a toujours pas signé sa prolongation alors qu'il ne lui reste qu'une année de contrat. Ça ne signifie pas qu'il va partir, mais tout de même, le gardien ne veut fermer aucune porte. Autre poste qui pose question, celui de latéral gauche. C'est peu dire que Layvin Kurzawa n'a pas donné satisfaction cette saison. Mais le souci, c'est que Yuri Berchiche n'a pas étincelé non plus. Çà et là, on entend que le PSG doit se débarrasser de l'un, ou de l'autre, voire même des deux. Facile à dire. Derrière, il faudrait trouver deux nouveaux arrières gauches de haut niveau, et ce genre de bestiole ne court pas les rues.Au début du XIXsiècle, les soldats de la Vieille Garde de Napoléon Bonaparte étaient surnommés les Grognards, car ils ronchonnaient sans cesse sur leurs conditions de vie. Malgré tout, ils suivaient l'empereur partout où il allait et étaient prêts à mourir pour lui. Le PSG aussi connaît ses grognards, qui bougonnent dans leur coin en menaçant de partir, mais qui resteront fidèles au club malgré tout. Thomas Meunier s'est plaint ouvertement de son manque de temps de jeu, faisant ainsi naître quelques rumeurs de départ. Du bluff. On ne sait pas encore si Dani Alves sera encore parisien la saison prochaine, mais dans tous les cas, le Belge sera amené à jouer plus souvent. Même constat pour Draxler et Lo Celso, qui avaient agité la même menace un peu plus tôt dans la saison. L'Argentin a beaucoup joué dernièrement, et Paris compte sur lui pour l'avenir. Quant à Draxler, l'arrivée très probable à Paname de son compatriote Thomas Tuchel est un excellent signe pour lui.Ils s'appellent Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, ou encore Marquinhos. Ils sont les jeunes sur lesquels le PSG compte plus que tout pour la suite, et ils ne sont pas près de partir. Même Marquinhos qui a fait une saison un peu en deçà des espérances ne sera pas remis en cause. On parle quand même d'un type qui va souffler ses 24 bougies le mois prochain, et qui s'apprête à jouer son 200match avec Paris. Costaud, le petit marquis.Une statue, c'est bien, mais ça s'effrite avec le temps. Celle de Thiago Silva n'a pas attendu la saison 2017-2018 pour recevoir des coups de pioche. Mais cette fois, elle pourrait bien être définitivement déboulonnée. Pourtant, Silva n'est pas celui qu'on a envie de pointer du doigt en premier pour expliquer les foirages du PSG en Ligue des champions en mars dernier. Cap'tain Thiago est réputé pour ses nerfs en mousse et son incapacité à se sortir les doigts lors des grands matchs, mais au retour contre le Real, il a été tout sauf ridicule. Pourtant, une ambiance de fin de règne plane au-dessus de sa tête. Comme si le Brésilien de 33 ans arrivait au bout d'un cycle, et que le moment était venu de se dire au revoir pour mieux relancer la machine. Même son de cloche avec Marco Verratti , dont la stagnation commence à faire grincer des dents.Le cas d' Edinson Cavani est un peu différent, puisque son niveau de jeu ne fait pas débat. Le hic avec l'Uruguayen, c'est que depuis que Neymar tire toute la couverture de son côté, il ne s'y retrouve plus sur le plan humain. On a déjà tout dit sur la personnalité complexe de Cavani, son côté casanier, et son relatif isolement dans le vestiaire. Neymar a-t-il été la goutte qui a fait déborder le vase ? Au-delà des joueurs et du terrain, le piédestal de Nasser Al-Khelaïfi n'est plus aussi solide qu'avant, même si son départ serait une énorme surprise.Bon, et Neymar, il va faire quoi cet été ? Pour l'instant, mystère. Pour l'instant, laissons-le bluffer avec une paire de 3 et un valet, il prendra sa décision ensuite. Dans la vie, il faut avoir des priorités.